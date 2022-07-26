لوفتهانزا تلغي أكثر من 1000 رحلة في ذروة الموسم

ألغت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، ما يزيد على ألف رحلة في ذروة موسم العطلة الصيفية في البلاد، قبيل إضراب عمال الخدمات الأرضية المقرر الأربعاء لمدة يوم واحد، والذي دعت إليه نقابة عمال الخدمات الألمانية (فيردي) سعياً للحصول على زيادة في الأجور بنسبة 9.5%.

ودفعت الإضرابات ونقص العاملين، شركات الطيران، ومنها لوفتهانزا، لإلغاء آلاف رحلات الطيران وتسببت في تشكيل طوابير انتظار طويلة في المطارات ما أصاب الركاب، الذين يتوقون للسفر بعد جائحة “كوفيد-19″، بخيبة أمل.

وأوضحت “لوفتهانزا”، أن أكثر من 130 ألف راكب تضرروا من جراء إلغاء 678 رحلة طيران من مركزها في فرانكفورت أغلبها كانت مقررة غدا الأربعاء، و345 رحلة طيران من ميونيخ.

وأشارت شركة الطيران الألمانية الرسمية إلى امكانية إلغاء المزيد من الرحلات يومي الخميس والجمعة بعد انتهاء الاضراب.