لوفتهانزا تعوض زوار دبي في هذه الرحلة

طورت مجموعة لوفتهانزا عرضاً خاصاً مستداماً للمسافرين إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للمناخ COP28 لهذا العام.

وقال سيركان جورجين مدير مبيعات لوفتهانزا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في تصريحات لـ”أريبيان بزنس” على هامش فعاليات يوم السياحة العالمي بالرياض: “يتوفر العرض للرحلات التي تنطلق من ألمانيا والنمسا وبلجيكا وسويسرا، ويمكن للمسافرين الاستفادة من سعر خاص مع الخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية ولوفتهانزا والخطوط الجوية الدولية السويسرية (سويس)”.

وتابع: “يتضمن العرض المتاح حتى 10 ديسمبر، تعويضاً بنسبة 100% عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالرحلات من خلال استخدام الكمية المكافئة من وقود الطيران المستدام (SAF)”.

وتشمل المكونات والمزايا الإضافية لهذا السعر الخاص خيار إعادة الحجز المجاني وقسيمة دراجة هوائية، التي يمكن استخدامها لمدة أسبوع واحد في دبي وأبوظبي.

ويمكن لضيوف درجة رجال الأعمال أيضا الاستفادة من خدمة النقل من المطار إلى الفندق باستخدام سيارة ليموزين كهربائية.