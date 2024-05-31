لوسِيد تعلن عن توسعها في الإمارات بصالة عرض في دبي، وأسعار السيارات تبدأ من 84,000 دولار

أعلنت مجموعة لوسيد Lucid الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الأكثر تطوراً في العالم والمملوكة للسعودية، عن توسعها في دولة الإمارات العربية المتحدة مع افتتاح أحدث موقع للبيع بالتجزئة في دبي في منطقة سيتي ووك، وهو ثاني موقع للبيع بالتجزئة لشركة لوسيد في الشرق الأوسط، ويؤكد التزام الشركة بتقديم تجربة السيارات الكهربائية التي لا مثيل لها لمزيد من السائقين في جميع أنحاء العالم بحسب بيان صحفي.

وقال فيصل سلطان، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في شركة لوسِيد: “يعد توسع لوسِيد في دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً هاماً للشركة. “تواصل المنطقة بناء الزخم في تحولها نحو الطاقة المستدامة، حيث تبرز كسوق رئيسي في ملكية السيارات الكهربائية. ومن خلال استوديوهاتنا في الرياض والآن في دبي، نتطلع إلى تزويد السائقين في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة بها بالتجربة المبتكرة والديناميكية لسيارة لوسيد أير الحائزة على الجوائز.

تجربة الاستوديو

يقدم كل استوديو تجربة فاخرة موجهة رقميًا ومصممة خصيصًا لتناسب أذواق كل عميل، سواء قاموا بالزيارة شخصيًا أو إجراء استفسارات بالكامل عبر الإنترنت أو الجمع بين الاثنين. تتيح استوديوهات Lucid للعملاء تجربة العلامة التجارية والتعرف على منتجاتها في إعدادات تسلط الضوء على أسلوب التصميم المميز للشركة. سيحصل الزوار على نظرة فاحصة على سيارة لوسيد أير الحائزة على الجوائز، مما يؤكد الجمالية الفريدة للشركة ويوفر فرصة للتعمق أكثر في منتجات وتقنيات لوسيد، والتي تم تصميمها وهندستها جميعًا في موطنها الأصلي في كاليفورنيا.

يقع استوديو لوسيد الأحدث في قلب دبي، ويمثل البصمة المتنامية للشركة في الشرق الأوسط والتزامها بتقديم سيارات كهربائية استثنائية في جميع أنحاء المنطقة. ومع افتتاح الاستوديو الجديد، أصبح لدى لوسيد الآن إجمالي 38 موقع استوديو حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، ستفتتح لوسِد أول مركز خدمة لها في المدينة، والذي يقع في مجمع دبي للاستثمار، والذي يقدم دعمًا شاملاً للخدمات للدولة. تبدأ أسعار موديلات لوسِيد أير في الإمارات العربية المتحدة من 309,750 درهم إماراتي لنظام الدفع الخلفي Air Pure، بمحرك واحد.

