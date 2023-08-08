أعلنت شركة “لوسيد موتورز” المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية الفاخرة، افتتاح مصنعها في مدينة جدة الشهر المقبل.

وفي شهر مايو 2022 أعلنت “لوسيد” بدء إنشاء مصنع لها في المملكة، باستثمارات تقديرية 12.3 مليار ريال، بينما تبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف سيارة سنويًا.

ووقعت مجموعة stc السعودية شراكة مع شركة لوسيد، بهدف توفير منظومة الاتصال في مركباتها، وبمقتضاها ستقدم مجموعة من خدمات الاتصال لعملاء “لوسيد”، منها تحديث الخرائط الرقمية بسرعة أكبر بما يتوافق مع الحركة المرورية اللحظية للتوجيه الأمثل بناء على حالة الشحن لبطارية المركبة، والعثور على المركبة في موقف السيارات عبر تطبيق الهاتف المحمول.

كما ستتيح الاتفاقية تحديثات مستمرة لأنظمة التحكم في السيارة وأنظمة المعلومات والترفيه، وتشخيص المركبات عن بعد، وإمكانية الخدمة، والتحكم في السيارة عن بعد عبر تطبيق، وتشغيل الموسيقى من خلال التطبيقات داخل السيارة.

وبحسب موقع “مال” كشف فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري في الشرق الأوسط لشركة لوسيد موتورز المملوكة جزئياً لـ صندوق الاستثمارات العامة، أن يتم افتتاح مصنع تجميع سيارات لوسيد في جدة الشهر المقبل.



وقال : “المصنع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ، حاليا قيد التجهيز وسيتم افتتاح قسم تجميع السيارات خلال شهر سبتمبر 2023، وستأتي القطع المصنعة من مصنع اريزونا و سيتم تجميع المركبات الكهربائية في المملكة السعودية لتغطي كامل المنطقة، خاصة وأن المصنع سيكون الأول من نوعه بالمنطقة.

وعن نموذج العمل والتحديات اللوجستية في المصنع السعودي الذي يستهدف الوصول لإنتاج 150 ألف مركبة سنويا خلال 3 سنوات، بيّن فيصل سلطان أن قسم كبير من المعدات و التجهيزات موجودة ولكن بشكل متفرق، إضافة الى وجود ميناء الملك عبد الله وميناء جدة الإسلامي اللذان يستقبلان قطع التجميع، مؤكدا تطلعهم إلى استخدام هيكلية لوجستية عن طريق مخازن معدة لتخزين القطع، والعمل مع شركات كبيرة لتوفير قطع السيارات.

وذكر أنه سيتم تجميع 5000 مركبة سنويا، حيث سيتم بناء عديد الوحدات الإضافية للوصول إلى الطاقة التجميعية المستهدفة 150 ألف مركبة سنويا في العام 2026م.