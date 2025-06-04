 لوسي، أول شابة أصبحت مليارديرة بفضل الذكاء الاصطناعي تطيح بـ تايلور سويفت

صنفت مجلة فوربس لوسي غو أصغر مليارديرة عصامية، ويعود ذلك بشكل كبير إلى حصتها في Scale AI وهي شركة ذكاء اصطناعي أسستها سنة 2016، لتطيح بذلك بالمغنية الأمريكية تايلور سويفت.

شاركت لوسي قبل تسع سنين بتأسيس شركة ذكاء اصطناعي اسمها سكيل إي أي (Scale AI) مع ألكسندر وانغ سنة 2016، وقفزت أهمية الشركة نتيجة ارتفاع الطلب على سبر البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي، وتركت لوسي الشركة سنة 2018 محتفظة بحصة أسهم كبيرة فيها.

وقبل ذلك تمرست في عملها في عدة شبكات اجتماعية من فيسبوك وسنابشات حتى كورا، وبرزت منذ صغرها بروح ريادة الأعمال في سن المراهقة، تعلّمت بنفسها البرمجة وكسبت المال من خلال تطوير روبوتات للألعاب الإلكترونية وبيع أصول داخل الألعاب. التحقت أيضًا بجامعة كارنيجي ميلون لفترة وجيزة قبل أن تتركها بعد حصولها على زمالة ثيل.

وتعمل لوسي البالغة من العمر 30 عامًا رئيسة تنفيذية لشركة باسز Passes، التي أسستها بذاتها، وتبلغ ثروتها الصافية 1.3 مليار دولار، وسبق أن كانت ضمن قائمة فوربس “30 تحت 30” لعام 2018.

8 شابات في قائمة فوربس

تذكر فوربس في تقريرها أن أصغر أعضاء قائمة فوربس لأغنى النساء العصاميات في أمريكا لعام ٢٠٢٥ حققن نجاحًا باهرًا في بداية حياتهن المهنية سواءً من خلال جولاتٍ فنيةٍ ناجحة، أو شركاتٍ ناشئةٍ في مجال التكنولوجيا، أو خطوط مكياجٍ رائجة، حيث بنّين ثرواتٍ تُقدر بمئات الملايين، أو حتى مليار دولار، قبل بلوغهن الأربعين.

رائدات الأعمال والفنانات الثماني، من بينهن سيلينا غوميز وتايلور سويفت، يُحققن أرقامًا قياسية ويشقّنَ مسارات جديدة في حياتهن المهنية. وللعام الثامن على التوالي صمت القائمة كايلي جينر، البالغة من العمر 27 عامًا، هي أصغر امرأة في القائمة، من عائلة كارداشيان-جينر الشهيرة ببرامج تلفزيون الواقع. كونت ثروة تُقدر بـ 670 مليون دولار من خلال شركتها “كايلي كوزمتكس” لمستحضرات التجميل، ومؤخرًا اتجهت إلى مجال الأزياء والعطور والمشروبات الكحولية. جينر هي المرأة الوحيدة في العشرينيات من عمرها التي ظهرت في قائمة هذا العام. على الرغم من أن نشأتها في عائلة ثرية ومشهورة ساهمت في نجاحها، إلا أنها تُعتبر امرأة عصامية لأغراض قائمة فوربس لأن ثروتها تأتي من شركة أسستها، وليس من شركة ورثتها.

في قائمة أغنى شخص تحت الأربعين هذا العام حلت نجمة البوب ​​تايلور سويفت، بثروة تُقدر بـ 1.6 مليار دولار. اختتمت الموسيقية، البالغة من العمر 35 عامًا، جولتها “إيراس” في ديسمبر، حيث حققت حفلاتها الـ 149 أكثر من ملياري دولار من مبيعات التذاكر وحدها، متفوقة على أي جولة أخرى في التاريخ. ساهمت حصتها من الجولة – بالإضافة إلى ارتفاع قيمة كتالوج أغانيها – في تعزيز ثروتها المقدرة بمقدار 300 مليون دولار منذ العام الماضي.

كانت سويفت أصغر مليارديرة عصامية حتى أبريل، عندما حصلت رائدة الأعمال التكنولوجية لوسي غو، البالغة من العمر 30 عامًا، على اللقب بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي. شاركت غو في تأسيس شركة Scale AI الناشئة للذكاء الاصطناعي في عام 2016 وغادرت بعد عامين، لكنها احتفظت بحصة تقدر بـ 5٪ في الشركة – وهو ما يكفي لجعلها مليارديرة عندما بلغت قيمة Scale AI 25 مليار دولار بعد بيع أسهم داخلية في أواخر أبريل، أي ما يقرب من ضعف التقييم السابق البالغ 13.8 مليار دولار.

نجمة البوب ​​سيلينا غوميز هي الوافدة الجديدة الوحيدة التي تقل أعمارها عن 40 عامًا والتي انضمت إلى صفوف هذا العام. ظهرت المغنية والممثلة ورائدة الأعمال في مجال مستحضرات التجميل، البالغة من العمر 32 عامًا، لأول مرة على الشاشة في سن العاشرة فقط في برنامج Barney & Friends قبل أن تقضي سنوات مراهقتها في بطولة برنامج قناة ديزني الشهير Wizards of Waverly Place وتبدأ مسيرتها الموسيقية. تُقدّر فوربس أن معظم ثروتها تأتي من حصتها الأغلبية في خط مستحضرات التجميل “رير بيوتي”، الذي أسسته عام ٢٠٢٠.

لم تبلغ امرأتان من بين أصغر ثريات القائمة العام الماضي الحد الأقصى البالغ ٣٥٠ مليون دولار المطلوب للتأهل لقائمة أفضل ١٠٠ ثري في عام ٢٠٢٥: ويتني وولف هيرد، مؤسسة تطبيق “بامبل”، التي انخفضت قيمة أسهم تطبيق المواعدة الخاص بها إلى النصف منذ العام الماضي، وإيمان أبو زيد، المؤسسة المشاركة لمنصة التوظيف في مجال الرعاية الصحية “إنكريديبل هيلث”. ولا تزال اثنتان أخريان ضمن القائمة، لكنهما تجاوزتا سن الرشد، وهما المغنية كاتي بيري، والمؤسسة المشاركة لشركة “كونفلونت” للبرمجيات، نيها نارخيدي، اللتان بلغتا الأربعين من العمر منذ العام الماضي.