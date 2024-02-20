لوحات لا تقدر بثمن لبيكاسو و رامبرانت وأندي وارهول مهددة بالتلف لإنقاذ صحافي شهير

اثار أندريه مولودكين وهو فنان روسي معارض، جدلا واسعا بعد إعلانه عن نيته الضغط للإفراج عن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس بالتهديد بإتلاف أكثر من 20 من اللوحات الفنية التي لا تقدر بثمن لمشاهير الرسامين مثل بيكاسو ورامبرانت ووارهول وغيرهم، في حال وفاة الصحافي أسانج في السجن سيتم إتلاف اللوحات.

وتعاون فنانون مع جامعي أعمال فنية للمساهمة بجمع اللوحات لهذه المبادرة مع الفنان الروسي المقيم في فرنسا، وقد كشف بالصور أنه قام بتفخيخ اللوحات بما يعرف لـ حل الرجل الميت، وهو طريقة تضمن حدوث التهديد في حال وفاة جوليان أسانج.

وأطلق الفنان الروسي تهديده يوم 13 فبراير في حديث لقناة “سكاي نيوز” البريطانية، قبيل جلسات الاستماع النهائية بشأن تسليم مؤسس “ويكيليكس” من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة المقرر عقدها في اليوم وغدا أي بين 20 إلى 21 فبراير الجاري. وقال أندريه مولودكين للصحف بأنّ «أسانج مستهدف فقط لأنه نشر مواد تكشف الحقيقة». وأضاف: «لقد ثوّر هذا الرجل جذرياً مهنة الصحافة ونشر المعلومات. وبالنسبة إلي شخصياً، غيّر العالم، ولذلك فإن التاريخ كما أراه ينقسم إلى ما قبله وما بعده».

ونقلت القناة عن مولودكين إنه جمع 16 عملاً فنيًّا – تضم لوحات لكل من بيكاسو ورامبرانت ووارهول وجاسبر جونز، وجانيس كونيليس، وروبرت روشنبرج، وسارة لوكاس، وسانتياغو سييرا، وجيك تشابمان، بالإضافة إلى لوحات رسمها بنفسه تقدر قيمتها بملايين الدولارات، في خزانة تزن 29 طنًّا تحتوي على مادة “شديدة الاشتعال”، ووضع جهازًا خاصًّا مزودًا بمؤقت في الخزنة، حيث يمكن من خلاله بدء تفاعل كيميائي وتدمير الروائع الموجودة بالداخل.

أندريه مولودكين

. كما أكد الفنان أنه “لن يشعر بأي ندم” إذا تم تدمير هذه اللوحات الفنية؛ لأن “الحرية أهم بكثير” حسب قوله. بالإضافة إلى ذلك، علمت القناة التليفزيونية البريطانية أن لوحة بيكاسو تم تقديمها إلى مولودكين من قبل صاحب معرض فني في ميلانو، جيامباولو أبونديو، الذي أشار للقناة قائلا:”كنت مقتنعا بفكرة أنه من المهم للعالم أن يكون هناك أسانج واحد أكثر من بيكاسو آخر؛ لذلك قررت الموافقة”.

وفي وقت سابق، في 10 يوليو/تموز، قالت زوجة أسانج، ستيلا، إن صحته تتدهور باستمرار. وقالت إن جوليان أصيب بسكتة دماغية في أكتوبر 2021 وعليه الآن تناول الأدوية باستمرار.

يذكر أن جوليان أسانج حصل من مصادر متعددة على آلاف الوثائق السريّة والبرقيات الديبلوماسية الأميركية، وكشفت لدى نشرها عن انتهاكات كبيرة للقانون الدولي، و”تعاونت” حكومات غربيّة منها السويد وإسبانيا وبريطانيا لاعتقال الصحافي جوليان أسانج عبر حيل قانونية بعد قيام موقع ويكيليكس، الذي أسّسه أسانج، بنشر شريط فيديو لطاقم جوي أميركي يقتل المدنيين ومنهم صحافيون في رويترز- في بغداد في عام 2007.”