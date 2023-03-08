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Posted inأخبار أريبيان بزنس

المرور السعودي يطلق لوحات سيارات برموز جديدة

أطلقت الإدارة العامة للمرور السعودي مزاداً يتضمن طرح لوحات برموز جديدة وذلك عبر خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني عن طريق منصة وزارة الداخلية "أبشر"

لوحات المركبات الجديدة في السعودية تتألف من رموز تتكون من حرف أو حرفين بالإضافة إلى الأرقام

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أطلقت الإدارة العامة للمرور السعودي مزاداً يتضمن طرح لوحات برموز جديدة

أطلقت الإدارة العامة للمرور السعودي في الأمن العام مزاداً يتضمن طرح لوحات برموز جديدة وذلك عبر خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني عن طريق منصة وزارة الداخلية “أبشر”.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنها بدأت لأول مرة بطرح لوحات المركبات برموز تتكون من حرف أو حرفين، بالإضافة إلى الأرقام؛ لتكون إضافة استثنائية لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وقال المرور، مساء أمس الثلاثاء، عبر تغريدة بموقع تويتر “حرف ورقم.. حرفان ورقمان، لأول مرة في #مزاد_اللوحات_الإلكتروني. موعدنا الأحد 12 مارس”.

وفي سياق منفصل، وافق مجلس الوزراء السعودي، مساء أمس الثلاثاء، على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 / 2 / 1443هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ 1 / 3 / 2023.

وكانت المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة (المتهالكة) في المملكة انتهت يوم الأربعاء الماضي 1 مارس/آذار 2023.

وقالت الإدارة العامة للمرور السعودي، في وقت سابق، إن أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها تشمل المركبات الخصوصي، والنقل العام، والخاص، والحافلات الصغيرة، ومركبات الأجرة، والأشغال العامة، والدراجات النارية.

وأكدت أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة، سيعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

وكانت منصة أبشر قد أطلقت بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور خدمة إسقاط المركبات والتي تتيح للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

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