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لهذا السبب تتفوق تويوتا راف4 2023 على هوندا سي.آر-في

يتميز ذلك النظام بأن من الممكن القيادة بالاعتماد على محرك كهربي فقط لمسافات قصيرة.
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تصنف تويوتا راف4 وهوندا سي.آر-في بأنهما أفضل السيارات مبيعا في فئة “الكروس أوفر” الصغيرة. ورغم قفزة هوندا الكبيرة هذا العام بتصميمها الجديد 2023 إلا أن راف-4 تمتلك ميزة كبيرة وهي فئة برايم الهايبرد “المزودة بقابس” التي تقدم أداء أقوى ومعدلا كبيرا في توفير الوقود.

تطرح كل من تويوتا راف-4 وهوندا سي.آر-في طرازات هجينة تقليدية لكن فئة راف-4 برايم تعتمد على نظام هجين يتم توصيله بالكهرباء ويتميز ذلك النظام بأن من الممكن القيادة بالاعتماد على محرك كهربي فقط لمسافات قصيرة.

  • تسجل راف-4 2023 أداء أفضل من هوندا سي.آر-في، فهي تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ومحركين كهربائيين بإجمالي قوة تبلغ 308 حصانا.
  • في المقابل، تسجل وحدة الطاقة في سي.آر-في الهجينة 204 أحصنة فقط.

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