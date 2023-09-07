يتوقع أن يشهد معرض “سيتي سكيب العالمي” الذي سيقام على أرض معارض “مهلم” في العاصمة السعودية الرياض، مطلع الأسبوع القادم، صفقات بيع كبرى للعقارات وسط حضور يتجاوز الـ40 ألف زائر.

الشركات في قطاع العقار و الإسكان و حتى صناعة المدن الحضرية ستطرح العديد من الفرص العقارية العالمية التي ستغري مستثمري العقار من الخليج و الشرق الأوسط.

وشركة بارات لندن للتطوير العقاري ومكتب بارات لندن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تم إطلاقه مؤخرًا، بقيادة شركة هاردينغتون ريزيدنشال ومقرها الإمارات العربية المتحدة، واحدة من الشركات التي تستهدف اسقطاب المستثمرين في الشرق الأوسط بمجموعة من المشاريع العقارية التي تقدم عوائد عالية وزيادة متوقعة في رأس المال عندما تظهر الشركة لأول مرة في معرض سيتي سكيب العالمي، الذي سيقام في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في العاصمة السعودية الرياض.

أحد المشاريع التي يتم عرضها للمستثمرين في جناح هاردينغتون ريزيدنشال المخصص في معرض العقارات العالمي هو مشروع تجديد هايز فيليج الحائز على جائزة بارات لندن، والذي زاره مؤخرًا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حيث أعلن عن مبلغ إضافي قدره 250 مليون دولار أمريكي (200 مليون جنيه إسترليني) من التمويل الحكومي لتطوير المساكن الجديدة في المناطق المبنية في العاصمة الإنجليزية لندن.

تتألف المنازل في مشروع هايز فيليج الواقعة في موقع مصنع سابق لشركة نستله من شقق بغرفة نوم واحدة وعقارات عائلية مكونة من ثلاث غرف نوم، ولا يزال بعضها يحتفظ بطراز آرت ديكو الأنيق الذي ظهر في المصنع الأصلي.

تتضمن أحدث عروض شركة بارات لندن ضمن المشروع شقق ريتشارت، وهي عبارة عن مجموعة من الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، بأسعار تبدأ من 415000 دولار أمريكي (329000 جنيه إسترليني)، ويحيط بالمشروع منتزهات وحدائق مزروعة بـ 250 شجرة جديدة، ويتضمن مسارات للياقة البدنية ومعدات رياضية خارجية ومناطق للعب لتحسين الصحة والرفاهية.

كما يربط ممر المشاة أيضًا المشروع بمحطة قطار هايز وهارلينغتون في أقل من تسع دقائق سيرًا على الأقدام، مع قطارات إليزابيث لاين عالية التردد إلى وسط لندن في غضون 30 دقيقة فقط.

وبهذه المناسبة قال ستيوارت ليزلي، مدير المبيعات والتسويق الدولي لدى شركة بارات لندن:

وأضاف ليزلي قائلاً: “لقد كان هناك ارتفاع كبير في عدد المشترين في الشرق الأوسط الذين يبحثون عن منزل في لندن للعمل أو كمنزل للأطفال الذين يدرسون في العاصمة، ومع نمو رأس المال المتوقع بنسبة 19% في السنوات الخمس المقبلة وعوائد الإيجار المتوقعة التي تصل إلى 5.9%، يقدم المشروع قيمة كبيرة مقابل المال، مما يثير اهتمام المستثمرين في الشرق الأوسط الحريصين على تنويع محافظهم الاستثمارية في سوق مربحة وذو سمعة طيبة”.

أثبت مشروع هايز فيليج السكني شعبيته لدى المشترين والمستثمرين الأجانب وخاصة من الشرق الأوسط، حيث شهدنا اهتمامًا كبيراً ومبيعات مرتفعة من قبل الأفراد والمكاتب العائلية من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة”.

وهناك مشروع تطوير آخر لشركة بارات لندن أثار ضجة واسعة بين مستثمري الشرق الأوسط وهو مشروع حدائق ويمبلي بارك التي تم إطلاقها مؤخرًا، وهو مشروع تطوير جديد مميز تم بناؤه في قلب ويمبلي بارك، وهي منطقة مشهورة لدى مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم باعتبارها موطن منتخب إنجلترا الوطني لكرة القدم.

بالإضافة إلى مشجعي كرة القدم، فقد أدرك المستثمرون الأجانب بسرعة التحول الذي شهدته المنطقة، بعد عملية تجديد بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي (2.5 مليار جنيه إسترليني) في العشرين عامًا الماضية، حيث ارتفعت الإيجارات في المنطقة بنسبة 49٪ في السنوات الخمس الماضية مقارنة بمتوسط لندن البالغ 23٪، وعلاوة على ذلك، على الرغم من الاستفادة من تجديد ويمبلي بارك وإعادة تطوير استاد ويمبلي، وفقًا لبحث أجرته شركة جيه إل إل، فإن الحي لا يزال لحد الآن أرخص بنسبة 30٪ من متوسط لندن الكبرى، مما يؤكد بشكل أكبر على العائد على فرص الاستثمار.

يتألف المشروع من مجموعة مكونة من 302 شقة بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، وتتميز بمساحة خاصة في الهواء الطلق، بأسعار تبدأ من 495.000 دولار أمريكي (395.000 جنيه إسترليني) ومن المتوقع تسليم المرحلة الأولى بحلول صيف 2025، حيث سيستفيد السكان من وجهة عالمية المستوى، وتوفر خيارًا جيدًا للتسوق والمطاعم ذات المستوى العالمي والمساحات الخضراء الخلابة والمدارس ذات التصنيف العالي والمعالم الثقافية والترفيهية.

يقع المشروع وسط لندن على بعد 20 دقيقة فقط بمترو الأنفاق، بينما توفر محطات مترو الأنفاق سهولة الوصول إلى الريف والبلدات والمدن البريطانية الرئيسية، مثل أكسفورد.

وفي هذا السياق قال إيان بلوملي، المدير العام لشركة هاردينغتون ريزيدنشال: “سارع المستثمرون في الشرق الأوسط إلى إدراك الفرص المالية التي لا مثيل لها والتي توفرها العديد من المناطق المتجددة في العاصمة، بما في ذلك حدائق ويمبلي بارك، حيث وجدوا هناك العوائد القوية على الاستثمار والمزايا الكبيرة، وقد أدى ارتفاع قيمة رأس المال إلى زيادة الاهتمام من قبل المشترين المهتمين في هذه المنطقة”.

وأضاف بلوملي قائلاً: “يمثل معرض سيتي سكيب العالمي فرصة مثالية لعرض جودة التطورات التي تقدمها شركة بارات لندن مع تقديم نظرة عامة على المكافآت المالية المحتملة التي يمكن للمستثمرين توقعها، وسيكون لدينا فريق جاهز قادر على تحديد كل شيء بدءًا من المناطق داخل لندن، حيث تقع المشاريع التطويرية وحتى التقدم بطلب للحصول على القروض العقارية، مما يضمن عملية واثقة وغنية بالمعلومات.

ستعرض شركة بارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منتجاتها في معرض سيتي سكيب العالمي في القاعة رقم 1، الجناح R64، وسيكون كلاً من: ستيوارت ليزلي وإيان بلوملي متاحين لإجراء المقابلات طوال فترة المعرض.