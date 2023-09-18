لم يعد حاضرا في الخطبة والزواج.. 3 أسباب لتراجع أسعار الماس

بدأت أسعار الماس (الألماس) في التراجع خلال الفترة الأخيرة، متأثرا بتراجع الطلب العالمي، خاصة مع ظهور الماس الصناعي بالإضافة إلى تغير اتجاهات الموضة وكذلك الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة “دي بيرز”، أكبر شركة تسويق للماس في العالم، فقد انخفض الطلب بنسبة 20% في عام 2022. ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع في عام 2023.

وقد أدى هذا التراجع إلى انخفاض شعبية خاتم الخطوبة الماسي بشكل كبير.

وأظهرت “دي بيرز” في عام 2023 أن 58% من النساء في الولايات المتحدة لم يعد يتوقعن الحصول على خاتم خطبة ماسي، كما أكدت تقارير تراجع الطلب على خاتم الخطوبة الماسي في السعودية والإمارات ومصر.

وأرجعت تقارير متخصصة تراجع الطلب على الماس في2023 إلى 3 أسباب رئيسية.

ما بعد الجائحة

وأفادت وكالة “بلومبرغ” أن الطلب على الماس بشكل عام تراجع بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث صار المستهلكون ينفقون مجددا على رحلات السفر واكتساب الخبرات.

وحسب المصدر، فإنه حتى أنواع أحجار الماس التي يتم استخدامها في خواتم الزفاف الأقل سعرا، ذات القيراط الواحد أو القيراطين، والتي تُعتبر منتشرة في الولايات المتحدة، شهدت انخفاضا حادا في الأسعار بالمقارنة مع باقي السوق.

ظهور الماس الصناعي

من المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي لأسعار الماس الطبيعي على المدى الطويل، لا سيما مع تزايد صعوبة التمييز بينه وبين الماس المستنبت في المختبر، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.

ويتوقع المصدر أن تكون أسعار الماس الطبيعي في المستقبل على مستوى مشابه تقريباً لمستوياتها الحالية بعد مرور عقدين من الزمن.

ولطالما كان يُنظر إلى الماس المستنبت في المختبر – وهو أحجار متطابقة فيزيائياً يمكن تصنيعها في المختبر في غضون أسابيع- على أنه تهديد وجودي لصناعة التعدين الطبيعية، حيث يقول المؤيدون إنه يمكن أن يقدم بديلاً أرخص دون الكثير من المخاطر البيئية أو الاجتماعية، وهي الجوانب السلبية المرتبطة أحيانًا بالماس المستخرج.

ويتوقع أن يستمر إنتاج الماس الصناعي في النمو في السنوات القادمة، مما سيؤدي إلى زيادة المنافسة في سوق الماس، وقد يؤدي إلى انخفاض أسعار الماس الطبيعي بشكل أكبر.

التغير في اتجاهات الموضة

تغيرت اتجاهات الموضة في السنوات الأخيرة، حيث أصبح الناس يفضلون شراء المجوهرات الأخرى بدلاً من الماس.

وتشمل هذه المجوهرات الذهب والفضة واللؤلؤ، وكذلك الأحجار الكريمة الأخرى، مثل الزمرد والياقوت والماس الوردي، بحسب تقارير إعلامية.

حرب أوكرانيا أمل الماس

رغم هذا التراجع إلا أن صناعة الماس استفادت كثيرا من حروب أوكرانيا، حيث بدأت تداعياتها تطال أسواق الماس الخام التي تتأثر بأهم قاعدة اقتصادية، وهي العرض والطلب.

وساهمت الحرب في رفع أسعار الماس بنسب كبيرة نادرا ما شهدتها سابقا، ويعود السبب في ذلك إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أكبر شركة للتنقيب عن الماس في العالم، شركة Alrosa الروسية وانتهاء المهلة النهائية الممنوحة من قبل وزارة الخزانة الأميركية لإنهاء الصفقات مع الشركة في السابع من مايو.

كيف تحدد أسعار الماس؟

تختلف أسعار الماس بشكل كبير، حسب العوامل التالية:

حجم الماس: كلما زاد وزن الماس، زادت قيمته.

جودة الماس: تحدد جودة الماس من خلال عدة عوامل، مثل اللون والوضوح والقطع.

نوع الماس: يوجد نوعان من الماس، الطبيعي والصناعي، ويُعتبر الطبيعي أكثر قيمة من الصناعي.

ما هي أكثر دول العالم إنتاجا للماس؟

روسيا، تعد موطنًا لأغنى وأكبر موارد الماس في العالم؛ إذ تمتلك أكثر من 12 منجمًا، وتتصدر قائمة أكثر الدول إنتاجًا، كما أنها أكبر مُصدر للألماس الخام في العالم، وتنتج مجموعة “ALROSA، وهي مجموعة من الشركات، معظم الماس في الدولة.

بوتسوانا، هي أكبر الدول الأفريقية إنتاجًا للماس، وثاني أكبر الدول إنتاجًا في العالم، ففي عام 2013 استخرجت الدولة 23.2 مليون قيراط الماس بقيمة بلغت 3.6 مليار دولار.

الكونغو الديموقراطية، رغم انخفاض إنتاجها من الماس في السنوات الأخيرة، إلا أن الدولة تأتي في المركز الثالث في القائمة، حيث بلغ إنتاجها من الماس عام 2018 نحو 16.4 مليون قيراط، بقيمة بلغت 136.1 مليون دولار، وقد زاد إنتاجها من الماس في 2019، وبلغ نحو 19 مليون قيراط.

أستراليا، بدأت في تعدين الماس عام 1981، ويعتبر منجمها “أرجيل” والذي تمتلكه شركة “ريو تينتو” أكبر منجم للماس في البلاد، حيث ينتج أكثر من 12 مليون قيراط سنويًا، ورغم أنها تأتي في المركز الرابع في القائمة، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاجها الحالي البالغ 14.2 مليون قيراط، إلى 134.7 ألف قيراط في 2021، بسبب نضوب رواسب الماس.

كندا، كان المركز الخامس من نصيبها، بدأت في تعدين الماس عام 1998، وقد استخرجت الدولة 10.6 مليون قيراط ألماس عام 2013، بقيمة بلغت 1.9 مليار دولار، وزاد إنتاجها من الماس في 2018 ووصل إلى 23 مليون قيراط، بقيمة بلغت 2.7 مليار دولار.