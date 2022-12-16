“لم يسبق له مثيل” …لهذه الأسباب تتوقع “بلاكروك” ركودا عالميا شديدا في 2023

شهد الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي مصاعب عدة جراء التضخم والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من التوترات السياسية لكن شركة بلاكروك لإدارة الأصول أشارت إلى أن الأسوأ لم يأت بعد متوقعة ركودا اقتصاديا لم يشهده العالم من قبل.

أوضح محللو بلاكروك وهي أكبر شركة في العالم لإدارة الأصول في عرض آفاق الاقتصاد العالمي العام المقبل إن الاقتصاد العالمي يخرج من فترة نمو مستقر وتضخم متواضع على مدار أربعة عقود ليدخل في فترة “اضطرابات وتقلبات هائلة”.

البنوك لن تقدر عليه هذه المرة

أضاف محللو بلاكروك أن الوضع الجديد سيحتاج “نظرة دقيقة على القطاعات والمناطق وفئات الأصول الفرعية”، مشيرين إلى أن ما نجح في الماضي لن ينجح هذه المرة وأن شراء الأصول بعد انخفاض أسعارها لن يجدي نفعا في هذا الوضع الجديد.

“يقترب الركود عندما تهرع البنوك المركزية إلى كبح التضخم…لكن المصارف المركزية لن تتقدم لإنقاذ الوضع هذه المرة عندما يتباطأ النمو في هذا النظام الجديد على عكس ما توقعه المستثمرون”.

“لم تحدد الأسواق بعد الحجم المحتمل للركود الوشيك، حيث أن الأرباح لم تعكس حتى الانكماش المحدود”.

في النصف الثاني من 2023

قال يان سيلاجي رئيس شركة توجل إيه.آي للأبحاث المالية إنه يتفق مع تقرير بلاك روك المتشائم لكنه توقع أن يتأخر الركود العالمي إلى النصف الثاني من عام 2023 مرجعا ذلك إلى استمرار قوة سوق العمل.

لكنه أضاف أنه ينبغي للبنك المركزي الأمريكي مواصلة إجراءاته القوية لاحتواء التضخم.

وقال لاري فينك رئيس بلاكروك عن في معرض تعليقه عن توقعات العام المقبل إن العالم سيدخل في اضطراب اقتصادي لأسباب منها أزمة الطاقة في أوروبا.

نمو بنسبة 1.2 بالمئة فقط

بدأت علامات الركود في الظهور بالعفل خاصة في سوق العقارات حيث بدأت بعض الشركات في إرجاء خطط استثمارية.

توقع معهد التمويل الدولي في تقرير صدر مؤخرا تسجيل معدل نمو اقتصادي عالمي نسبته 1.2٪ فقط في عام 2023، وهو مستوى مساو لعام 2009 ، عندما كان العالم قد بدأ للتو في الخروج من الأزمة المالية.

ألفارو سانتوس بيريرا كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “نحن نواجه حاليًا توقعات اقتصادية صعبة للغاية. السيناريو الأساسي لمركزي لدينا ليس ركودًا عالميًا ، ولكنه تباطؤ نمو كبير للاقتصاد العالمي في عام 2023 ، فضلاً عن التضخم المرتفع ، وإن كان في انخفاض ، في العديد من البلدان “.

أعلى معدلات تضخم في الولايات المتحدة منذ 40 عاما

تشهد الولايات المتحدة أعلى مستويات تضخم منذ 40 عامًا ، حيث بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل كبير في منتصف عام 2021. بحلول بداية عام 2022 ، كانت المعدلات السنوية أكثر من 6٪ ، وبينما كانت متقلبة قليلاً ، وصلت إلى 6.6٪ في أكتوبر.

وشرع بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) منذ مارس في رفع أسعار الفائدة من 0.0٪ و 0.25٪ إلى أن وصل لما يتراوح بين 3.75٪ و 4.0٪ اليوم.

الهدف من وراء تحركات الاحتياطي الاتحادي هي تغيير حوافز المستهلكين. من خلال جعل أسعار الفائدة على المدخرات أكثر جاذبية ، ومعدلات الاقتراض أقل فيقل الطلب ومن ثم يتباطأ معدل ارتفاع الأسعار.