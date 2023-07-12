سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

لمواجه نقص الموظفين، مطاعم أمريكية تستعين بـ روبوت لإعداد الجواكامولي

سامر باطر by سامر باطر

 يعّد الروبوت أوتوكادو طبق جواكامولي المكسيكي من ثمار الأفوكادو، وتختبره حاليا سلسلة مطاعم تشيبوتلي (Chipotle) الأمريكية الشهيرة بعد معاناتها من نقص الموظفين في قطاع يتوقع أن تصل معدلات نقص اليد العاملة فيه إلى 3 ملايين موظف.

ويستخدم الروبوت أوتوكادو من شركة فيبو لإعداد طبق جواكامولي المكسيكي وتقشير ثمار الأفوكادو وتقطيعها.    

 ويستغرق إعداد الجواكامولي في تشيبوتلي حاليا قرابة 50 دقيقة فيما يتوقع أن يختصر الروبوت ذلك الزمن بوقت اقصر بكثير يقارب 20 دقيقة .

وطورت تشيبوتلي الروبوت بالتعاون مع شركة تستثمر بها وهي فيبو لابس Vebu Labs ، وهي شركة ناشئة للروبوتات مقرها كاليفورنيا. كما أعلنت تشيبوتلي الأربعاء أن ذراعها الاستثماري ، Cultivate Next ، الذي تبلغ محفظته 50 مليون دولار ، يستثمر في فيبو. لم يتم الكشف عن الشروط المالية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...