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سوني تنافس تسلا وتكشف عن سيارة آفيلا الكهربائية

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ياسوهيدي ميزونو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سوني هوندا موبيليتي"، يتحدث أمام نموذج أولي لسيارة "أفيلا" خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023 في لاس فيجاس
ياسوهيدي ميزونو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سوني هوندا موبيليتي"، يتحدث أمام نموذج أولي لسيارة "أفيلا" خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023 في لاس فيجاس

ذكرت «سوني هوندا موبيليتي»، الشركة المشتركة بين سوني وهوندا، أن سيارتها الجديدة ستنطلق تحت اسم العلامة التجارية «آفيلا»، والتي تعتبر أحدث ظهور في مجال السيارات الكهربائية المكتظ بنتاج شركات سابقة كسيارة تيسلا.

وقال ياسوهيدي ميزونو، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة “سوني هوندا موبيليتي”، إن السيارة الجديدة ستستفيد من خبرة مجموعة سوني وخبرة هوندا موتور؛ وكشف النقاب عن النموذج الأولي خلال مؤتمر سوني الصحفي في «معرض الإلكترونيات الاستهلاكية» في مدينة لاس فيغاس.

وكانت أول سيارة تطرحها الشركة الجديدة في هذا المعرض هي طراز «سيدان» التي تضم 45 جهاز استشعار بما في ذلك الكاميرات والرادار وأجهزة الاستشعار فوق الصوتية.

وتتعاون الشركة أيضاً مع شركتي «كوالكوم» و«إيبك غيمز» لتمكين الاتصال بشبكة الجيل الخامس وتوفير الترفيه.
وخلال العرض التقديمي وصف كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لكوالكوم، السيارة الجديدة بأنها مركبة معرفة بالبرمجيات، ووعدت سوني بأنها ستبقيها محدثة باستمرار.

وتم إطلاق المشروع المشترك بين سوني وهوندا «شركة سوني هوندا موبيليتي» رسمياً في تشرين الأول / أكتوبر والتي وعدت بتقديم سيارات كهربائية فاخرة في أمريكا الشمالية واليابان بدءاً من عام 2026.

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