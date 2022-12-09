لمشاهدة الألعاب النارية: جزيرة المارية تستقبل 41 ألف زائر

شهدت جزيرة المارية، وجهة الأعمال في إمارة أبوظبي، حضورا استثنائيا لأكثر من 41 ألف زائر، قدموا لمشاهدة عروض الألعاب النارية التي أُقيمت مساء يومي 2 و 3 ديسمبر/كانون الأول على ممشى الواجهة البحرية في جزيرة الماريج بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 للدولة، والذي شهد زيادة كبيرة في أعداد الضيوف بالمقارنة مع العام الماضي الذي سجل حضور 39 ألف زائر من جميع الأعمار للاحتفال بهذه المناسبة.

“مناسبة عزيزة”

قال علي فكري، نائب رئيس أول بقطاع العقارات والاستثمار في الإمارات لدى شركة مبادلة للاستثمار:

يُمثل عيد الاتحاد الـ51 مناسبة عزيزة على قلوبنا نستذكر خلالها رؤية الوالد المؤسّس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه

ونتطلّع إلى مواصلة دورنا الأساسي في تعزيز رؤية دولة الإمارات وإستراتيجيتها في التنويع الاقتصادي من خلال أصولنا واستثماراتنا وعروضنا العالمية،

وذلك تأكيدًا على التزامنا بترسيخ مكانتنا كوجهة أولى مفضّلة للأعمال وأنماط الحياة العصرية في إمارة أبوظبي، ولإتاحة المجال أمام الجميع لاستكشاف الفرص اللامتناهية التي نقدمها”.

أنماط الحياة العصرية

تواصل جزيرة المارية ترحيبها بالزائرين والسياح والشركات والعائلات من جميع أنحاء العالم، لتزويدهم بأفضل العروض الشاملة لأنماط الحياة العصرية المتنوّعة وفق أعلى المستويات العالمية وإلى جانب سوق “رايب ماركت” الذي تمّ افتتاحه مؤخرًا، تستعد جزيرة المارية قريبًا لاستضافة فعاليات مهرجان الشتاء وغيره من الأنشطة المرتقبة.