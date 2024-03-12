توفيت المليارديرة أنجيلا تشاو، وهي الرئيس التنفيذي لمجموعة الشحن فورموست جروب Foremost Group وأخت زوجة زعيم الأقلية السابق في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وأظهرت التحقيقات في الحادث الذي وقع في 11 فبراير أن تشاو قد تكون قد لمست بأصابعها بالخطأ زر الرجوع بسيارة تيسلا لتسقط السيارة وتغمرها المياه بالكامل في بركة عمقها بما بين 12 و15 قدمًا في مزرعة خاصة على بعد حوالي 40 ميلاً غرب أوستن بولاية تكساس.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تشاو ربما تكون قد وضعت سيارة تيسلا الخاصة بها عن طريق الخطأ في الاتجاه المعاكس بلمس الشاشة بالخطأ، حين حاولت الرجوع للوراء للالتفاف للاتجاه المعاكس والعودة، وتتعرض سيارات تسلا للانتقادات لأن نقل الحركة بالجير من السير إلى الأمام إلى وضعية الرجوع تستغني عن الحاجة للضغط بالقدم على الدواسة لتأكيد عملية التبديل.

وأنجيلا هي أخت إيلين تشاو، المتزوجة من ماكونيل، جمهوري من ولاية كنتاكي، و تخرجت تشاو، من جامعة هارفارد وأصبحت الرئيس التنفيذي لمجموعة عائلتها وهي تتضمن شركة شحن البضائع السائبة الجافة فورموست في عام 2018.

توفر سيارات تيسلا عدة سبل لتبديل الجير منها شاشات رئيسية وأزرار أخرى على المقود حسب طراز كل سيارة لدى الشركة.

يذكر أن تحول السيارات الذكية إلى شاشات باللمسة قد أثار مؤخرا دعوات تطالب بأجهزة يدوية بدلا من الاعتماد الكلي على شاشات اللمس التي تستدعي أحيانا تأكيد ما تختاره وهو أمر مزعج في حالات الطوارئ والحالات التي تستدعي التحكم بالسيارة بسرعة.

وصدر مؤخرا تحذير من مخاطر محتملة لشاشات اللمس في السيارات الجديدة مثل تيسلا، وسيفرض البرنامج الأوروبي مهلة لإلزام شركات السيارات بالتقيد بتوصياته، في وقت يتزايد الاعتماد المفرط لصناعة السيارت على تصميم شاشات اللمس لأداء الوظائف التي كان لها سابقا أدوات تحكم يدوي منفصلة.

تشاو ووالدها، الدكتور جيمس إس سي تشاو

ولا يمكن عادة فتح باب السيارة ولا نوافذها في حال غمرتها المياه بالكامل لأن ضغط الماء يشكل قوة ضاغطة تمنع ذلك فضلا عن قوة زجاج نوافذ سيارة تيسلا التي تجعل من كسر النوافذ أمرا شبه مستحيل.

وكان زوج الضحية المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Breyer Capital، في دبي لحضور مؤتمر القمة العالمية للحكومات 2024 وقت الحادث.