لمدة 9 أيام في أبوظبي، العروض العامة لاحتفالات عيد يوم الاتحاد من 3 ديسمبر

أعلنت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 عن إقامة العروض العامة لاحتفال عيد الاتحاد بدءًا من تاريخ 3 وحتى 11 ديسمبر 2022 وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ، ويمكن للجمهور الحصول على التذاكر عبر الموقع الإلكتروني www.UAENationalDay.ae.

العروض العامة لاحتفال عيد الاتحاد

يمكن مشاهدة العرض مباشرة في الثاني من ديسمبر المقبل على الموقع الرسمي لعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات وعبر جميع القنوات التلفزيونية المحلية.

العروض لمدة تسعة أيام متتالية حتى يستمتع به كل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له.

سيأخذ الاحتفال الجمهور في رحلة مع أجيال من الرواد الملهمين في احتفالية خاصة من خلال سرد القصص الإبداعية والفنية.

متابعة منصات التواصل الاجتماعي الرسمية أو زيارة الموقع الرسمي لعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة .

ومن خلال متابعة وسم #عيدـالاتحاد51 أو عبر الموقع الرسمي www.UAENationalDay.ae.