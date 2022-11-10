سامر باطر by سامر باطر

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لمدة 9 أيام في أبوظبي، العروض العامة لاحتفالات عيد يوم الاتحاد من 3 ديسمبر

سامر باطر by سامر باطر
أبوظبي في 9 نوفمبر / وام /   أعلنت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 عن إقامة العروض العامة لاحتفال عيد الاتحاد بدءًا من تاريخ 3 وحتى 11 ديسمبر 2022 وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ، ويمكن للجمهور الحصول على التذاكر عبر الموقع الإلكتروني www.UAENationalDay.ae.      وأوضحت اللجنة أنه يمكن للجميع في شتى أنحاء الدولة مشاهدة العرض مباشرة في الثاني من ديسمبر المقبل على الموقع الرسمي لعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات وعبر جميع القنوات التلفزيونية المحلية.       وقال عيسى السبوسي، مدير الاتصال في لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد : " يسعدنا الإعلان عن إتاحة العروض لمدة تسعة أيام متتالية حتى يستمتع به كل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له وسيأخذ الاحتفال الجمهور في رحلة مع أجيال من الرواد الملهمين في احتفالية خاصة من خلال سرد القصص الإبداعية والفنية."       وأضاف: " سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل الشيقة قريبًا، ونحن ندعو الجماهير إلى متابعة منصات التواصل الاجتماعي الرسمية أو زيارة الموقع الرسمي لعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات".        ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عبر الموقع الرسمي الخاص باحتفالات عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي @OfficialUAEND على تطبيقات انستغرام وفيسبوك وتويتر ومن خلال متابعة وسم #عيدـالاتحاد51 أو عبر الموقع الرسمي  www.UAENationalDay.ae.  

أعلنت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 عن إقامة العروض العامة لاحتفال عيد الاتحاد بدءًا من تاريخ 3 وحتى 11 ديسمبر 2022 وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ، ويمكن للجمهور الحصول على التذاكر عبر الموقع الإلكتروني www.UAENationalDay.ae.

العروض العامة لاحتفال عيد الاتحاد

  • يمكن مشاهدة العرض مباشرة في الثاني من ديسمبر المقبل على الموقع الرسمي لعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات وعبر جميع القنوات التلفزيونية المحلية.
  • العروض لمدة تسعة أيام متتالية حتى يستمتع به كل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له.
  • سيأخذ الاحتفال الجمهور في رحلة مع أجيال من الرواد الملهمين في احتفالية خاصة من خلال سرد القصص الإبداعية والفنية.
  • متابعة منصات التواصل الاجتماعي الرسمية أو زيارة الموقع الرسمي لعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة .
  • ومن خلال متابعة وسم #عيدـالاتحاد51 أو عبر الموقع الرسمي www.UAENationalDay.ae.
انطلاق التحضيرات لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...