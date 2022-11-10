لمدة 9 أيام في أبوظبي، العروض العامة لاحتفالات عيد يوم الاتحاد من 3 ديسمبر

أعلنت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 عن إقامة العروض العامة لاحتفال عيد الاتحاد بدءًا من تاريخ 3 وحتى 11 ديسمبر 2022 وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ، ويمكن للجمهور الحصول على التذاكر عبر الموقع الإلكتروني www.UAENationalDay.ae.
العروض العامة لاحتفال عيد الاتحاد
- يمكن مشاهدة العرض مباشرة في الثاني من ديسمبر المقبل على الموقع الرسمي لعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات وعبر جميع القنوات التلفزيونية المحلية.
- العروض لمدة تسعة أيام متتالية حتى يستمتع به كل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له.
- سيأخذ الاحتفال الجمهور في رحلة مع أجيال من الرواد الملهمين في احتفالية خاصة من خلال سرد القصص الإبداعية والفنية.
- متابعة منصات التواصل الاجتماعي الرسمية أو زيارة الموقع الرسمي لعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة .
- ومن خلال متابعة وسم #عيدـالاتحاد51 أو عبر الموقع الرسمي www.UAENationalDay.ae.