لماذا ينوي الملاك بيع عقاراتهم في دبي؟

أشار استطلاع رأي أجرته مؤسسة “يوجوف” إلى أن نحو ثلثي مالكي العقارات في دبي (64%) ينوون بيع وحداتهم العقارية للاستفادة من ظروف السوق الحالية، وذكر 52% منهم أنهم سيقومون بتلك الخطوة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة إذا حصلوا على عائد جيد.

وتم إجراء هذا الاستطلاع بتكليف من متروبوليتان هومز، وهو قسم جديد تابع لمجموعة متروبوليتان يقدم خدمات وساطة عقارية في سوق العقارات الثانوية بدبي للمستخدمين النهائيين والمستثمرين والأفراد الأثرياء.

ووفقاً لاستطلاع الرأي، الذي شمل 300 من مالكي العقارات في الإمارات خلال النصف الأول من شهر يناير، فإن 90% من مالكي العقارات في دبي سيشترون عقاراً آخر في الإمارة إذا باعوا عقارهم الحالي مقابل سعر جيد.

وذكر 83% من المشاركين في استطلاع الرأي أنهم قاموا بتحسينات كبيرة على وحداتهم العقارية منذ أن اشتروها، حيث أنفق 15% من المشاركين أكثر من 500,000 درهم إماراتي لتجديد وحداتهم العقارية.

تعزيز عدد الصفقات

وفي تعليقها على نتائج الدراسة، قالت ألينا أدامكو، رئيسة المبيعات في متروبوليتان هومز: “تُعد نتائج استطلاع يوجوف مؤشراً إضافياً على أن مالكي المنازل في الإمارات يثقون في دبي كسوق قوي للعقارات، وأن مستوى النشاط المتوقع في السوق الثانوية سيستمر في تعزيز عدد الصفقات في قطاع العقارات في الإمارة. كما أظهر استطلاع الرأي أن 22% من المشاركين من الفئة العمرية التي تتجاوز 45 عاماً، يخططون للتقاعد والعيش في الإمارات بشكل دائم. وسيستفيد المشترون الذين يتطلعون إلى الاستثمار في السوق الثانوية في دبي هذا العام من الزيادة المتوقعة في عدد ملاك العقارات الذين يخططون حالياً لبيع وحداتهم العقارية. ولا شك بأن هذا سيساعد بدوره في المحافظة على نمو طويل الأجل في قطاع العقارات في دبي، وذلك بفضل الظروف المواتية في السوق، والأسس المتينة للاقتصاد الإماراتي، وسمعة دبي وجاذبيتها كوجهة استثمارية آمنة، والإصلاحات التشريعية الأخيرة التي شهدتها الإمارة”.

ومن الإصلاحات الجديدة إقرار لوائح الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصاريح الإقامة للمتقاعدين والتحول الرقمي المستمر. وتلعب جميع هذه الإصلاحات دوراً متكاملاً لجذب المزيد من الاستثمار إلى سوق العقارات في دبي، إذ أنها توفر سبباً قوياً للاستثمار في الدولة، وتوفر للمقيمين فيها شعوراً بالطمأنينة لجعل الإمارات وطناً ثانياً لهم.

وعلاوة على ذلك، يمكن لمالكي العقارات السكنية في دبي في المستقبل تحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد سكان المدينة سيرتفع من 3.5 مليون نسمة حالياً إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040، وفقاً لتقارير متخصصة.

من جانبه، قال نيكيتا كوزنتسوف، الشريك في مجموعة متروبوليتان والرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: “نرى بأن ظروف السوق الحالية والمتوقعة تسير لصالح مالكي العقارات السكنية في دبي إذا كانوا يفكرون في بيع أو تأجير وحداتهم العقارية، لأن الطلب على العقارات الجاهزة يفوق العرض في السوق، لا سيما في المواقع المركزية في الإمارة. وقد سجلنا في العام الماضي، زيادة في معاملاتنا في السوق الثانوية بنسبة 300%، ولهذا فإننا نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل المنظور.”

ومن أبرز النتائج الأخرى التي كشفت عنها دراسة “يوجوف”:

81% من أفراد العينة المشاركة في الدراسة يمتلكون وحدة أو وحدتين عقاريتين.

89% من أفراد العينة المشاركة في الدراسة اشتروا عقاراتهم خلال السنوات الخمس الماضية.

65% من المشاركين في الدراسة يعيشون حالياً في العقار الذي اشتروه.

61% من المشاركين في الدراسة يتطلعون إلى شراء عقارات أخرى أفضل بعد بيع عقاراتهم الحالية.