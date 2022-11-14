لماذا يكره الناس وظائفهم؟.. بحث علمي يجيب

تقدم الكثير من الشركات الكبرى مزايا لموظفيها، لكن الكثير من هؤلاء الموظفين يعتبرون ما يقدم لهم ليس كافيا، ما يجعلهم خاصة المميزين منهم يرغبون في ترك وظائفهم بحثا عن فرص أفضل.

معهد أتشيفرز ورك فورس Achievers Workforce قام باستطلاع رأي يهدف لاكتشاف أسباب كون الموظفين منهكين وحريصين على البحث عن فرص عمل جديدة، ما يجعل الشركات تحاول الاحتفاظ بالقوى العملة لديها من خلال مزايا فريدة ورواتب سخية.

المعهد استطلع آراء أكثر من 4200 موظف و 1600 من قادة الموارد البشرية في جميع أنحاء العالم في شهر شباط/فبراير.

بعد البحث في مجموعة البيانات المتنوعة، وجد فريق من علماء الأبحاث السلوكية أن مفتاح الاحتفاظ بالقوى العاملة يتلخص في التعرف على الموظف.

وبحسب استطلاع المعهد فإن هناك مجموعة من النصائح للاحتفاظ بالقوى العاملة في الشركة، هذه النصائح يؤدي العمل بها لراحة نفسية أكبر وتمسك الموظفين بأماكن عملهم:

شكر الموظفين: الموظفون الذين يتكون لديهم شعور بالتقدير لديهم التزام وظيفي أكبر وتقل رغبتهم في البحث عن وظيفة أخرى ويقر بذلك 65% ممن شملهم الاستطلاع.

بحسب “ناتالي بومغارتنر” ، كبيرة علماء القوى العاملة في أتشيفرز ومديرة معهد أتشيفرز وورك فورس: “يرغب الموظفون حقًا في سماع كلمات المديح حتى لو كان العمل الذي قاموا به بسيطا.

تقدير الموظف وتسليط الضوء على جهوده يفوق في تأثيره الزيادة المالية، أو الراتب العادل خاصة من ناحية الالتزام الوظيفي والإنتاجية.

50 في المئة من الموظفين أكدوا أن الشعور بالتقدير لعملهم من شأنه أن يقلل من التأثير السلبي لتجميد الرواتب، ومن الأهمية بمكان أن ننظر إلى ما هو أبعد من الراتب كأداة للتوظيف والاحتفاظ بالموظفين.

معظم المديرين غير مدربين على التعرف على أفضل المواهب، فقد اكتشف البحث الذي أجرته هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومدارس أخرى أن التدريب على مهارات التأثير الناعم في موضوعات، مثل حل المشكلات والتواصل أدى إلى تحسين الإنتاجية بنسبة 12 بالمئة، مع عائد استثمار بنسبة 250 بالمئة في أقل من عام، وبالتالي لا بد من تعلم المديرين هذه المهارات بشكل صحيح.

بعض جوانب العمل التي يحتاج المديرون إلى وضعها في الاعتبار هي توقيت تقدير الموظف وقيمته، حيث يشعر الموظفون حقًا كيف يرتبطون بمؤسستهم والأثر الذي يتم إحداثه وأهمية عملهم.

48 في المائة من الموظفين يرون أن أوضاعهم تدهورت أثناء الوباء، وألقوا اللوم على نقص التواصل، ودخول الموظفين ، ومدى إتاحة الاتصال الهادف، وهنا يجب على قادة الموارد البشرية أن يقضوا وقتهم في بناء برنامج تدريبي قائم على التقدير ، والاعتماد على كيفية ولماذا إرسال تقدير ذي مغزى بشكل صحيح، ما سيؤدي ذلك إلى إشعال ثقافة إيجابية جديرة بالاحتفاظ وعلامة تجارية جذابة للمواهب الجديدة.

ضمان تقدير الموظفين هو جزء أساسي من الحمض النووي لشركتك سيحسن إحصائيات الاحتفاظ بالموظفين ويرفع مستوى سعادتهم على طول الطريق.