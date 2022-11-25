لماذا يعتمد اقتصاد بريطانيا على قطر؟

قد تكون الروابط التاريخية بين المملكة المتحدة وقطر قليلة، إلا ان العلاقة بين البلدين بدأت تترسخ وتتوطد على المستويات العليا بين البلدين، إذ يلعب قطاع الطاقة في قطر دورا محوريا في تلبية احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي المسال، إذ تؤمن الدوحة 20% من استهلاك بريطانيا من هذا المصدر الحيوي للطاقة سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.

الاستثمارات القطرية في بريطانيا

استثمر الذراع الاستثماري لدولة قطر حوالى 40 مليار جنيه استرليني، في مجالات تمس حياة ملايين البريطانيين.

وفي مايو أعلن رئيس الوزراء البريطاني “آنذاك بوريس جونسون” عن اتفاق مع قطر لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات جنيه استرليني في قطاعات متنوعة منها الأمن السيبراني والعلوم الحياتية.



ما هي أملاك قطر في بريطانيا؟

تعد قطر من أكبر المستثمرين في مجال العقار، إذ تعد من بين أكبر عشرة مالكين للعقارات في بريطانيا، ومن أهم معالمها العقارية:

“كناري وارف جروب”

برج شارد في وسط لندن

مركز “شل” المعاد تطويره في ساوث بانك بلندن

مركز “هارودز التجاري الفاخر”.

فندق “كلاريدجز” في لندن.

بريطانيا في صدارة مستوردي الغاز القطري

تأتي بريطانيا في صدارة الدول التي تتعاون مع قطر التي تمتلك محطة “ساوث هوك” في ويلز، حيث يتم تفريغ الغاز الطبيعي المسال في حاويات خاصة، ويمكن للموقع استيعاب خُمس احتياجات بريطانيا اليومية من الغاز، وتستثمر الحكومة القطرية الملايين لزيادة هذه السعة بمقدار الربع بحلول عام 2025.

بينما تأتي قطر في المركز الثاني ضمن مصدري الغاز للمملكة المتحدة، إذ تزودها بنحو 9٪ من وارداتها من الطاقة، وهي النسبة المطلوبة لتشغيل تدفئة حوالى مليون منزل بريطاني، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

بينما تأتي النرويج في المرتبة الأولى لمصدري الغاز لبريطانيا حيث تزودها بنصف حاجتها منه.

ما تأثير انقطاع الغاز الروسي عن المملكة المتحدة؟

استطاعت بريطانيا في الأشهر الأخيرة الاستغناء عن وارداتها من الغاز الروسي التي كانت تشكل 4٪ فقط من إجمالي حاجة البلاد. لكن هذا زاد من أهمية الغاز الذي تستورده من قطر.

ماذا قدمت بريطانيا لقطر؟

شكلت القوات الجوية البريطانية سربين مشتركين – أحدهما يقوم بدوريات في السماء فوق ملاعب كأس العالم.

وفي سبتمبر الماضي، حصلت قطر على 24 طائرة مقاتلة صنعت في “لانكشاير”، كجزء من صفقة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني مع شركة “بي أيه إي سيستمز” BAE systems البريطانية للصناعات الدفاعية.