سامر باطر by سامر باطر

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لماذا يعارض ترامب الحروب فيما يستشرس الديمقراطي بايدن لإشعالها؟

سامر باطر by سامر باطر

يلفت ديفيد غريبر عالم الأنثروبولوجي والناشط الأناركي الأمريكي، في لقاء قبل وفاته بفيروس كورونا المستجد في سبتمبر 2020، إلى أن دونالد ترامب ينتمي إلى مجتمع العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية والذي انفصل عن قطاع المال بعد الأزمة المالية سنة 2008، وأدى هذا الانفصال إلى توليد معسكرين من الساسة، ففي حين كانت هيلاري كلينتون من معسكر قطاع المال وكانت تباهي بنيتها شن حروب، كما هو الحال مع بايدن، وهذا القطاع يعتمد في بنيته على الحروب بحسب غريبر، وحين فاز ترامب الذي يكن الولاء للشركات الأمريكية وبالأخص لقطاع البناء والعقارات وهو مجال لا صادرات خارجية له، وتكرس اهتمامه بمجال العقارات والبناء، ومن ذلك الاهتمام جاءت فكرة بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

ويضيف غريبر أن الغريب مع ترامب هو أن قطاع العقارات اعتاد في السبعينيات دعم المرشحين اليساريين، وأدى تحالف بين مصالح قطاع العقارات والقطاع المالي تسهيلات في امتلاك المنازل فكان صعود الرهن العقاري الذي وصل إلى ذروته مع الأزمة المالية التي ساهم في حدوثها.

ويتعزز هذا الرأي من خلال تأكيد دونالد ترامب خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين أمس السبت أنه المرشح الرئاسي الوحيد لانتخابات 2024، القادر على إنقاذ الولايات المتحدة من الديموقراطيين “ذوي النزعة الحربية” وكذلك “المتعصبين والأغبياء” في الحزب الجمهوري، مما يعزز توجهه في معارضة الحروب والإنكفاء للداخل الأمريكي، رغم أن ذلك لا يمثل غالبية توجهات الحزب الجمهوري.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...