لماذا يحتوي الاستثمار في العملات المشفرة على مخاطر هائلة؟

يبدو أن إفلاس منصة العملات المشفرة “إف تي إكس” أدى إلى تجدد الدعوات إلى تنظيم أكثر صرامة وفاعلية لأسواق العملات المشفرة، وسط فكرة تفيد بأن مثل هذا التنظيم سيجعل الصناعة أكثر أمانًا وأقل خطورة.



وفق ما نشر موقع “أكسيوس” فإن كثيرا من المستثمرين في العملات المشفرة لا يحبون تنظيم هذا الاستثمار، لأن ذلك يجعله بوجهة نظرهم آمنا بشكل ممل، وأن ما جعل هذه السوق تثبت جودتها هو أنه مكان للمضاربة عالية المخاطر.



في الواقع، هناك حجة قوية مفادها أن أفضل ما يمكن فعله مع العملات المشفرة هو إبقاؤها غير منظمة تمامًا، خشية أن يمنح التنظيم شرعية غير مستحقة لفئة الأصول.



بحسب موقع أكسيوس فإن أسباب كثيرة جعلت المضاربين في أسواق العملات المشفرة يحبون إبقاءها استثمارا عالي المخاطر:

• المضاربون بالعملات المشفرة هم من الأقلية التي تسعى إلى المخاطرة، فهم يتمتعون بدرجة عالية من التسامح مع المخاطرة، ولكي نكون أكثر دقة، فإنهم يتوقون إليها.

• سام بانكمان فرايد مؤسس “إف تي إكس” كان في حاجة إلى مخاطرة شديدة لزيادة القيمة المتوقعة لأرباح حياته إلى أقصى حد، وقال إن هدفه هو جني 5 تريليونات دولار.

• عقلية بانكمان تقوم على أن الاستمرار في المخاطرة بكل شيء يعظم فرص النمو على المدى البعيد.

• يساعد ذلك في فهم سبب انتهاء المطاف بشركة” إف تي إكس” إلى الإفلاس، كما يساعد عى تفسير سبب تقلب العملات المشفرة على نطاق واسع.

• بحسب جيسون فورمان أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد فإن سام كان لديه احتمال 0.00001 في المائة أن يمتلك الكون بأكمله مع احتمال إفلاس 99.99999 في المائة.

الخلاصة أن سوق العملات المشفرة توصف دائما بأنها عالية المخاطر، لكن المستثمرين فيها يحبون هذه الفكرة، وهي التي تجذبهم دائما للاستثمار فيها، فهم يرون في المخاطرة فرصة قد تضاعف أرباحهم، رغم أنها في الوقت نفسه يمكن أن تسبب خسائر فادحة لهم، لكن فكرة المخاطرة التي يتوقون إليها تجعلهم لا يحبون أن يتم تنظيم هذه السوق بشكل أكبر يجعلها آمنة للجميع.