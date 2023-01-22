لماذا يحتفل ملايين السعوديين والسعوديات غداً الإثنين بيوم ميلادهم؟

يصادف يوم غدٍ الإثنين الأول من رجب (23 يناير/كانون الثاني 2023) ميلاد شريحة كبيرة من السعوديين والسعوديات ممن يحملون يوماً وشهراً ميلاد موحداً مع اختلاف سنة الميلاد.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية إن هذا التاريخ صدر بشأنه أمر سامٍ بإثبات تاريخ ميلاد جميع المواطنين بمنتصف السنة الهجرية، الذي يصادف الأول من رجب لنفس العام الذي ولد فيه الشخص.

وتعود قصة توحيد ميلادهم بتاريخ ١/ ٧ إلى ما أشارت إليه الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن تسجيل وإحصاء النفوس، بأن اعتماد هذا التاريخ كتاريخ ميلاد لنحو نصف المواطنين السعوديين، جاء بسبب عدم معرفة المواطنين المولودين منذ سنوات طوال ليوم وشهر ميلادهم بشكل دقيق، ولكنهم يعرفون العام الذي ولدوا فيه، وأنه بالنظر لأهمية تدوين التاريخ بدقة لارتباطه بعدد من الخدمات ومنها التقاعد، فقد صدر أمر سامٍ بإثبات تاريخ ميلاد جميع السعوديين ممن يجهلون تاريخ يوم وشهر ميلادهم الصحيح بمنتصف السنة الهجرية، حلاً لمشكلة كبيرة أرّقت الكثيرين.

وأكدت الأحوال المدنية أنه في الوقت الراهن ومع التطور الإداري والتقني، أصبح تسجيل المواليد يتم بالساعة والدقيقة، إضافة إلى اليوم والشهر، ولم تعد هناك مشكلة في معرفة التواريخ المهمة في حياة المواطنين والمواطنات.

وكانت السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتمد رسمياً في معاملاتها الحكومية التقويم الهجري، وغيرته في العام 2016 إلى التقويم الميلادي الذي وفر على الدولة أربعة مليارات دولار سنوياً حيث تزيد السنة الميلادية 11 يوماً عن الهجرية.

في عام 1407هـ صدر نظام الأحوال المدنية بالمرسوم الملكي رقم م/7 في 20/4/1407هـ، وبموجبه تم إلغاء كل من نظام دائرة النفوس ونظام المواليد والوفيات، و تم دمج نظام المواليد والوفيات بكامله ضمن نظام الأحوال المدنية ونقل اختصاصه من وزارة الصحة إلى وزارة الداخلية ممثلة في الأحوال المدنية.