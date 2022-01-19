لماذا يثير نشر الجيل الخامس مخاوف على رحلات الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية؟

يخشى أن تعيق إشارات لاسلكية لتقنية اتصالات الجيل الخامس في تردداتها الأمريكية الخاصة، أجهزة قياس الارتفاع ( radar altimeter ). ونتيجة لهذه المخاوف ألغت اليوم شركات طيران رحلات لها لبعض المطارات الأمريكية.

طيران الإمارات وإير إنديا والخطوط اليابانية وشركات أخرى بعض رحلاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة مخاوف من شدة إشارات شبكات الجيل الخامس، والتي رغم أنه تم نشرها في العديد من الدول حول العالم دون أن يكون هناك أي تأثير يذكر على سير رحلات الطيران وتشغيلها، إلا أن تردداتها في الولايات المتحدة مختلفة قليلا وتقترب من موجة أجهزة قياس الارتفاع، فما سر المخاوف من تداخل تغطية الجيل الخامس مع أنظمة المطارات والطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية؟

تتلخص المخاوف بأن شركات الاتصالات في الولايات المتحدة ستشغل أجهزة الجيل الخامس بقوة أكبر من الدول الأخرى كما أن مدى الطيف الأمريكي يقترب من ترددات أجهزة الطائرات، و قد تتسبب أجهزة بث موجات الجيل الخامس بتوقف إشارات رادارات أجهزة قياس ارتفاع الطائرة وتعطل استقبال إشاراتها بسبب اعتمادها على طيف الترددات (4.2– 4.4 GHz) ذاته حيث يختلف تخصيص الطيف الترددي في الولايات المتحدة عن دول عديدة.

وجاء ذلك مع مسارعة الشركات المصنعة للطائرات وشركات الطيران والوكالات الفيدرالية إلى جانب شركات الاتصالات، للتوصل إلى اتفاق حول طريقة نشر تقنية الجيل الخامس في المطارات.

وأبقت طيران الإمارات على رحلاتها إلى مدن أمريكية أخرى مع الغاء الرحلات إلى مدن محددة وهي بوسطن وشيكاغو ودالاس فورت ورث، وهيوستن وأورلندو وسان فرانسيسكو وسياتل. وذكرت الشركة أنها تتواصل مع الشركات المصنعة للطائرات والهيئات الفيدرالية لتخفيف تبعات نشر تقنية الجيل الخامس التي قد تتداخل مع أجهزة الملاحة والتوجيه في الطائرة (بسبب إشارات الموجة سي C-band 5G) وحددت هيئة الطيران الفيدرالية طرز الطائرات التي تصنعها بوينغ وإيرباص والتي يتوجب أن تتوقف عن الطيران بسبب مخاوف من حدوث تشويش على أجهزتها في ظروف الرؤية المنخفضة.

تقول شركات الطيران الأمريكية إن إشارات شبكات الجيل الخامس 5G، التي تعتمد على التردد “سي” لموجات الراديو، قد تشوش أو تتداخل مع موجات أجهزة الملاحة الجوية. وطالبت شركات الطيران بإبعاد الأبراج الخاصة بشبكة الجيل الخامس، عن المطارات، والمدارج، لتأمين السلامة للركاب، وتجنب تعطيل سير الرحلات بحسب ما نشرته وكالة الاتصالات الفيدرالية FCC. التي تلفت إلى ضرورة موافقتها على أجهزة مقياس الارتفاع الراداري radar altimeter في الطائرات والتي تضمن سلامة قياس ارتفاع الطائرة حيث يؤدي خطأ تقدير ارتفاع الطائرة إلى كارثة في حال تداخل إشارة هذه الأجهزة مع إشارات شبكات الجيل الخامس. (وسبق أن تسبب خطأ في عمل أجهزة قياس ارتفاع الطائرة بتحطم طائرة تركية-الرحلة 1951 سنة 2009 قرب المطار). وتحتاج شركات الطيران لاختبار سلامة أجهزة قياس الارتفاع الراداري في طائراتها حيث ظهر أن بعضها لا يزال عرضة للتشويش من أبراج شبكات الجيل الخامس وتلفت الطيران الفيدرالية إلى مصاعب تتمثل في كلفة استبدال أجهزة قياس الارتفاع في الطائرات القديمة وأنها ستكون «كبيرة»، وقد لا تكون شركات الطيران، التي تأثرت بتفشي فيروس «كوفيد-19»، على استعداد لتحمل تلك الكلفة.

وباختصار، فإن الفارق بين الولايات المتحدة وأوروبا وباقي الدول التي نشرت الجيل الخامس، هو الموجة التي تعمل بها شبكة الجيل الخامس فأجهزة قياس الارتفاعات في الطائرات هي ذاتها لكن الاختلاف هو أنه في الولايات المتحدة تم تخصيص طيف الترددات ( 3.7GHz -3.98GHz ) أي أعلى بقليل من الطيف المخصص لجيل الخامس في أوروبا وباقي الدول وبالتالي هي أقرب إلى موجة ترددات أجهزة قياس الطائرة (4.2GHz -4.4GHz).

وفي السعودية، ففي بيان مشترك، أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، أن أنظمة الملاحة الجوية في أجواء ومطارات المملكة آمنة من التداخلات المحتملة مع شبكات الاتصالات المتنقلة للجيل الخامس، وأن الترددات المستخدمة في النقل الجوي تكفل سير الملاحة الجوية دون حدوث أي مخاطر للتداخل وتلبي متطلبات مستخدمي الأجواء لتقديم خدمات ملاحية ذات جودة عالية تطبق فيها أقصى درجات السلامة الجوية.

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تعقيباً على الخبر المتداول حول وقف بعض رحلات الطيران إلى عدد من المطارات الأمريكية بسبب تركيب أنظمة الجيل الخامس للاتصالات

?https://t.co/lByL4Zvemf pic.twitter.com/m7MgcaMAKC — تدرا ?? TDRA (@tdrauae) January 20, 2022