كأس العالم 2022: لماذا يضيف الحكام وقتا طويلا بعد انتهاء المباريات؟

لاحظ عشاق كرة القدم زيادة الوقت الإضافي بعد انتهاء وقت المباريات الأصلي بصورة كبيرة عن المعتاد، خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر.



الحكام أضافوا عشرات الدقائق خلال المباريات على مدار شوطي المباريات التي أقيمت حتى الآن.

وقد شهدت مباراة السعودية والأرجنتين إضافة 8 دقائق وقت بدل ضائع أضيفت وصلت إلى قرابة 14 دقيقة بعد إصابة تعرّض لها أحد لاعبي منتخب السعودية، كما شهدت مباراة إنجلترا وإيران إضافة 14 دقيقة في الشوط الأول و10 في الشوط الثاني.

فلماذا تستمر المباريات بعد الوقت الأصلي لما يشبه الشوط الإضافي؟

• يرغب الفيفا في زيادة الوقت الفعلي للمباريات، من أجل زيادة متعة كرة القدم.

• رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم بيرلويجي كولينا أكد أن الحكام سيكونون حازمين في مباريات كأس العالم في احتساب الوقت الضائع.

• رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أصدر تعليمات باحتساب الوقت الضائع بدقة، مع متابعة ذلك من خلال مجموعة منتقاة من مراقبي ومقيمي الحكام.

• تعليمات صارمة أعطيت للحكام خلال المعسكر التدريبي المغلق، الذي أقيم لهم في الدوحة الفترة من 9 إلى 19 من الشهر الجاري، بأن يحتسب الوقت الضائع الفعلي مهما بلغت مدته.

• لكي يحتسب الوقت بدل الضائع يشغل الحكم ساعة إيقاف لاحتساب وقت الشوط دون إيقاف، وساعة أخرى مع انطلاق صافرة بداية الشوط، ويوقفها مع كل توقف للعب، ومنها: خروج الكرة خارج الملعب أو الاحتفالات بالأهداف أو التبديلات، وتقييم الإصابات ومراجعة حكم الساحة لشاشة تقنية الفيديو المساعد، أو حتى لانتظار تقييم الفيديو المساعد وتقنية التسلل شبه الآلية لهدف، أو حالة دقيقة كضربة جزاء مثلا أو أي سبب آخر.

• يجب على حكم الساحة أن يشير للحكم الرابع أو يبلغه لاسلكيا عبر دائرة الاتصال المغلقة بين الحكام، بالوقت بدل الضائع في الدقيقة 45 من كل شوط ليعلنه الحكم الرابع للجميع من خلال رفع شاشة التبديلات وعليها الرقم المحدد قبل نهاية الدقيقة الأخيرة من الشوط.

• الحكم الرابع يساعد حكم الساحة في تقدير الوقت، كما قد يتدخل باقي الحكام ومنهم حكم تقنية الفيديو بتقديم المشورة للحكم إذا لاحظوا سوء تقدير الحكم للوقت الضائع، لكن في النهاية يكون القرار الأخير لحكم الساحة الذي ينص قانون كرة القدم أنه وحده من يحتسب الوقت ويقدِّره.