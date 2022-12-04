لماذا غضبت إسرائيل من نتفليكس؟

تعرض منصة نتفليكس حاليا فيلم “فرحة” للمخرجة الأردنية دارين سلام، والذي يروي أحداث عام 1948 التي أفضت إلى قيام دولة إسرائيل بعيون طفلة فلسطينية، وقد أثار إقدام نتفليكس على عرض الفيلم غضبا في إسرائيل ومطالبات بإلغاء الاشتراكات في تلك المنصة.

“جنون”

ومن جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في بيان نشره في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه:

“من الجنون أن تبث نتفليكس فيلما هدفه خلق ذريعة كاذبة والتحريض على كراهية الجنود الإسرائيليين”

“فيلم تحريضي مليء بالأكاذيب ضد جنود الجيش الإسرائيلي”

“لن نسمح بتشويه سمعة جنود الجيش الإسرائيلي”

“وجهت القيادة المهنية في وزارة المالية لاتخاذ إجراءات لسحب الميزانية عن مسرح السرايا في يافا الذي عرض الفيلم”.

القصة

يمثل الفيلم التجربة الأولى للمؤلفة والمخرجة دارين سلام، وهو بطولة كرم طاهر وأشرف برهوم وعلي سليمان وسميرة الأسي، ويقول صناعه إنه مستوحى من أحداث حقيقية لفتاة فلسطينية تبلغ من العمر 14 عاماً وتحلم بالانتقال من قريتها الفلسطينية إلى المدينة لمواصلة تعليمها، لكن تعرض القرية للاجتياح يدفع الأب إلى إخفائها في غرفة صغيرة حيث رأت من خلال ثقب صغير مجازر عديدة، لم توقفها عن التشبث بالأمل.

مهرجانات وجوائز

عُرض الفيلم لأول مرة عالمياً ضمن الاختيار الرسمي للدورة الـ 46 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام 2021 في كندا

فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم في الدورة الـ 12 من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد

حصد الفيلم جائزة الاتحاد الأوروبي في ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الذي أقيم في مصر في مارس/آذار الماضي

عُرض الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية في أنحاء العالم بما في ذلك في إيطاليا والولايات المتحدة والسعودية.

رشح الأردن الفيلم لتمثيله في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، في الدورة الخامسة والتسعين للجائزة الأشهر عالمياً في مجال السينما

ليس الأول

“فرحة” ليس أول فيلم يثير الجدل حول عمليات إسرائيلية مفترضة خلال الأحداث التي رافقت قيام دولة إسرائيل في 1948 والتي يطلق عليها الفلسطينيون اسم “النكبة”، فقد واجه المخرج الإسرائيلي ألون شفارتز في وقت سابق ردود فعل عنيفة على خلفية فيلمه الوثائقي الذي صوّر مذبحة مفترضة تعرض لها الفلسطينيون في قرية الطنطورة عام 1948.

ماذا حدث في عام 1948؟

شُرّد وطرد أكثر من 760 ألف فلسطيني خلال الحرب التي اندلعت أثناء قيام دولة إسرائيل.

وترفض إسرائيل اليوم الاعتراف بحق هؤلاء في العودة بعد ارتفاع أعدادهم إلى ملايين منتشرين في دول العالم.

وتصاعدت في السنوات الأخيرة، حتى بين نشطاء إسرائيليين، الدعوات إلى مزيد من الشفافية حول سلوك القوات الإسرائيلية خلال النزاع.