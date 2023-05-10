لماذا طرد والد هالاند من ملعب سانتياغو برنابيو؟

انتشر مقطع فيديو يظهر رجال أمن ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد وهم يخرجون آلفي هالاند، والد هداف فريق مانشستر سيتي الإنكليزي إرلينغ هالاند من مقصورة كبار الشخصيات.

وبيّنت اللقطات التي قيل أنها حصلت خلال المباراة التي جمعت بين ريال مدريد ومانشستر سيتي ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، هالاند الأب وهو يتبادل الإهانات مع جمهور الفريق المضيف، ويقوم باستفزازهم، قبل أن يتم طرده من الملعب، وفقاً لمصادر عدة.

ولم يعرف سبب بدء المناوشات بين الطرفين، ولكن مصادر أشارت إلى أن جمهور ريال مدريد تبادل معه الإهانات، قبل أن يقوم برمي الطعام على الجماهير.

Alfie Haaland was escorted out of a corporate box at the Santiago Bernabéu this evening after ‘insulting’ and ‘throwing food’ at Real Madrid supporters.



[via @inakiangulo]pic.twitter.com/4cAQA7v2yK — City Xtra (@City_Xtra) May 9, 2023

ويعرف عن آلفي التزامه بحضور معظم مباريات ابنه إرلينغ هذا الموسم.

ولم يقدم إرلينغ الأداء المأمول، ونجح دفاع ريال مدريد في احتوائه، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

يذكر أن هالاند الأب البالغ حالياً 50 عاماً، كان لعباً أيضاً في صفوف مانشستر سيتي بين عامي 2000 و2003، وخاض معه 38 مباراة، كما لعب في صفوف أندية عدة مثل ليدز يونايتد ونوتينغهام فوريست.

وشارك في بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده النرويج عام 1994 في الولايات المتحدة الأميركية.