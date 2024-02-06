لماذا سيجري مذيع أمريكي شهير مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو؟

أعلن مقدم البرامج السابق في قناة “فوكس نيوز” تاكر كارلسون من موسكو عن نيته إجراء مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مما أثار جدلا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبرر كارلسون أسبابه بالقول:” أولاً، لأنها مهمتنا. نحن في الصحافة. واجبنا إعلام الناس. بعد مرور عامين على الحرب التي تعيد تشكيل العالم بأسره، لم يكن معظم الأميركيين على علم بذلك. ليس لديهم أي فكرة عما يحدث في هذه المنطقة، هنا في روسيا أو على بعد 600 ميل في أوكرانيا. لكن يجب عليهم أن يعلموا أنهم يدفعون الكثير مقابل ذلك بطرق قد لا يدركونها بشكل كامل بعد. الحرب في أوكرانيا كارثة إنسانية. لقد خلفت مئات الآلاف من القتلى. جيل كامل من الشباب الأوكرانيين. وقد هجرت أكبر دولة في أوروبا من سكانها، لكن التأثيرات طويلة المدى أكثر عمقا.”

Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

ويشير كارلسون أن أوكرانيا أعادت تشكيل التحالفات العسكرية والتجارية العالمية بالكامل وقلبت الاقتصاد العالمي رأساً على عقب، كما تطرق إلى الحالة المزرية للنظام الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية (بريتون وودز)، مشيراً إلى أنه “يتفكك بسرعة كبيرة”، إلى جانب “هيمنة الدولار الأمريكي”.

يلفت كارلسون إلى أن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي كان المستفيد من المقابلات الصحفية الغربية المرتبة مسبقا والتي يسميها “الجلسات التحضيرية”. وقال كارلسون: “هذه ليست صحافة. إنها دعاية حكومية”.

وأضاف: “في الوقت نفسه، كان ساستنا ووسائل إعلامنا يفعلون ذلك، من خلال الترويج لزعيم أجنبي وكأنه علامة تجارية استهلاكية جديدة، ولم يكلف أي صحفي غربي نفسه عناء إجراء مقابلة مع رئيس الدولة الأخرى الضالعة في هذا الصراع، فلاديمير بوتين”. معظم الأميركيين ليس لديهم أي فكرة عن سبب غزو بوتين لأوكرانيا، أو ما هي أهدافه الآن. ولم يسمعوا صوته قط. وهذا خطأ. الأميركيون لديهم الحق في معرفة كل ما في وسعهم عن الحرب التي هم متورطون فيها، ونحن لدينا من حقنا أن نخبرهم بذلك لأننا أمريكيون أيضًا”.