منها السعودية ومصر.. لماذا سمحت روسيا لبنوك 31 دولة بالتداول في سوق العملات؟

خطت روسيا، خطوة مهمة لمواجهة الهيمنة الدولارية، والتخفيف من وطأة العقوبات الغربية، وتوسيع قاعدة شركائها الاستراتيجيين، عندما اعتمدت قائمة تضم 31 دولة صديقة، ومحايدة تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية المحلية.

وأكد خبراء في الاقتصاد الدولي، أن هذه الخطوة تهدف لتحقيق عدة نتائج، يأتي على رأسها تيسير المعاملات الاقتصادية الخارجية، وتوسيع نطاق نظام “مير” للدفع الإلكتروني بروسيا.

وأكد الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، في تصريحات خاصة لـ”أريبيان بزنس”، أن اعتماد قائمة تضم 31 دولة صديقة ومحايدة يسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا، له عدة أسباب يأتي على رأسها اتخاذ خطوة جدية تستهدف خفض “الدولرة” من التعاملات الخارجية، والتخفيف من وطأة العقوبات الغربية، وتوسيع قاعدة شركائها الاستراتيجيين.

وتهدف الحكومة الروسية، من هذه الخطوة، لجعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة، بحسب بيان الحكومة الروسية الذي نشر على موقعها، الجمعة، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وتضم قائمة الدول: مصر والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والمغرب والجزائر وعمان وتركيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وبنغلادش والبرازيل وفنزويلا وفيتنام والهند وإندونيسيا وإيران والصين وكوبا وماليزيا ومنغوليا وباكستان وصربيا وتايلاند وجنوب أفريقيا.

وأضاف عبده، أن قائمة الدول الصديقة، والمحايدة، تهدف لتحقيق عدة نتائج، يأتي على رأسها تيسير المعاملات الاقتصادية الخارجية، وتوسيع نطاق نظام “مير” للدفع الإلكتروني بروسيا، للسماح للمواطنين الروس بسداد مدفوعات خارجية عبر بطاقات “مير” المصرفي “MIR”، وذلك عقب إيقاف الشركتين الأمريكيتين “فيزا” و”ماستر كارد” عملياتهما في روسيا عبر تعطيل بطاقاتهما الصادرة في موسكو عن العمل في الخارج.

وقبل اعتماد هذه القواعد، كان بإمكان المقيمين الروس المشاركة فقط في تداول العملات الأجنبية، ولم يكن لدى معظمهم الفرصة لتوفير السيولة بالعملات الوطنية بالحجم المطلوب.

وتهدف هذه القواعد إلى زيادة كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة، والمحايدة، وتشكيل عروض أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على المدفوعات بالعملة الوطنية.

وأوضح رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، أن هذه الخطوة تحمل فرصاً وبعض التحديات الأخرى لكل من موسكو والاقتصادات المُنخرطة في التعامل معها بالعملات المحلية، أولاها دعم الاقتصادات المُناظرة من أجل تقليل الضغط على الدولار الأمريكي وتقليل حاجاتها الماسة إليه، بما سينعكس إيجابياً على أسعار صرف عملاتها، كما أنه سيسهم في توفير السلع الاستراتيجية التي تصدرها روسيا مثل السلع الغذائية الأساسية ومنتجات الطاقة، فضلاً عن تسهيل حركة السياحة بين موسكو وتلك الدول، وزيادة حركة التجارة البينية المقومة بالعملات المحلية وضمان تدفقها بسلالة بعيداً عن نظيرتها المهيمنة على حركة التجارة العالمية كاليورو والدولار.

ويهيمن الدولار على نحو 88% من حركة التجارة، وفقاً لبنك التسويات الدولي “Bank for International Settlements”.

وأضاف عبده، كما أن هناك تحديات وعقبات أمام تنفيذ هذه الخطوة تتمثل في صدور آلية واضحة من البنوك المركزية الأخرى بشأن كيفية اللجوء لاستخدام العملات المحلية في عملية التبادل التجاري الثنائي، نظراً لأن تلك الخطوة تقتضي القيام بالعديد من الترتيبات البنكية المعقدة، والربط بين أنظمة الدفع المختلفة، خاصة في ظل مخاوف التعرض لعقوبات أمريكية ثانوية في حال الموافقة على الانضمام لنظام تبادل الرسائل بين البنوك “SPFS”، بديلاً لنظام “سويفت” العالمي، أو استخدام نظام الدفع الإلكتروني “MIR”.

وتبنى الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، العديد من حزم العقوبات الاقتصادية، والفردية ضد روسيا، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والبنكية والعسكرية والعلمية، فضلاً عن فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً، منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.