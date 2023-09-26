by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

لماذا سحبت الجزائر ملفيها لتنظيم كأس إفريقيا 2025 و2027؟

by فادي طنّوس
وليد صادي الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الثلاثاء، عن سحب ملفي ترشيحه لاستضافة نسختي كأس أمم إفريقيا 2025 و2027، قبل يوم من كشف الاتحاد الإفريقي لهوية البلدين المنظمين، بحسب ما صرح به رئيس الاتحاد الجديد وليد صادي.

وقال صادي الذي تسلم مهامه الثلاثاء في تصريح للتلفزيون الحكومي ” أرسلنا اليوم رسالة رسمية للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم نعلن فيها سحب ملفي الجزائر من تنظيم كأس افريقيا 2025 و2027″، دون ذكر اي تفاصيل حول أسباب هذا الانسحاب.

غداً الإعلان عن مضيفي نسختي 2025 و2027 لكأس إفريقيا وسط تقارير عن انسحاب الجزائر

وكانت الجزائر تتنافس مع المغرب وملف مشترك بين نيجيريا وبنين على نسخة 2025، ومع السنغال وبوتسوانا وملف مشترك ثلاثي لكينيا وتنزانيا وأوغندا على نسخة 2027.

وبعد أنباء غير رسمية حول انسحاب الجزائر في اليومين الماضيين، أكد بشكل رسمي رئيس الاتحاد الجزائري الجديد وليد صادي، القرار، مباشرة بعد استلام مهامه خلفا لجهيد زفيزف المستقيل.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل الاثنين، رئيس الاتحاد الجديد، بحسب بيان للرئاسة.

وتعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي الاربعاء اجتماعاً بالقاهرة، يعقبه مؤتمر صحافي لرئيسه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي يعلن فيه عن هوية الدولتين المضيفتين لنسختي 2025 و2027.

وكان الاتحاد الافريقي سحب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تنظيم نسخة 2025 من غينيا بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا