لماذا ستهوي الليرة التركية بمستوى 29 بالمئة؟

ورد في التقرير الأسبوعي لساكسو بنك حول الانتخابات التركية تسجيل الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق يوم الجمعة، ومن المحتمل حدوث خسائر إضافية مع تسارع المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

هناك أيضاً احتمال تراجع الاحتياطي النقدي لتركيا مع تدخلات تهدف إلى وقف انخفاض الليرة. وفيما يتعلق بالتوقعات التي أعلنتها مورجان ستانلي حول احتمال تراجع الليرة التركية بنسبة 29٪ بعد فوز أردوغان، فقد صرحت شارو شانانا، خبير استراتيجيات السوق في ساكسو كابيتال، بأن سياسات أردوغان أدت إلى تضخم مرتفع جداً في تركيا مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة. ومن المحتمل أن تتدهور هذه العائدات الحقيقية السلبية في تركيا مع دخوله في ولايته القادمة، وستستمر في دفع المستثمرين الأجانب بعيداً.

يأتي ذلك بعد أن فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية، متفوقا على مرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، حصل أردوغان على نحو 52.1% من الأصوات بعد إكمال جميع عمليات الفرز وفقاً للجنة الانتخابات التركية، وهو ما وضعه في موقع متقدم بشكل كبير على كليجدار أوغلو الذي حصل على 47.9%.