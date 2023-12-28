لماذا ستواصل أبل بيع واستيراد ساعاتها الذكية رغم انتهاكها براءة اختراع ؟

تجهد أبل في محاولات محمومة لتجنب خسائر كبيرة في موسم رأس السنة من توقف بيع ساعاتها الذكية التي تحقق مبيعات تقارب 17 مليار دولار سنويا، ونجحت في استئناف القرار في محكمة أمريكية، وستواصل أبل مبيعات ساعاتها الذكية عبر الإنترنت بعد أن أوقفت محكمة الاستئناف الأمريكية يوم الأربعاء حظر الاستيراد الذي فرضته لجنة التجارة الأمريكية ITC (US International Trade Commission,) على الأجهزة المفروضة في نزاع على انتهاك الشركة لبراءة اختراع لشركة ماسيمو حول تكنولوجيا المراقبة الطبية الخاصة بها وهي كشف نسبة الاوكسجين بالدم بإسقاط الضوء على الجلد (pulse oximetry).

ولم تؤدي المفاوضات سابقا بين الشركتين لاتفاق على استخدام أبل لتقنية شركة ماسيمو، فقامت أبل بتوظيف أكثر من 20 مهندسا كانوا يعملون في تقنية الساعات الطبية في ماسيمو.

شركة كاونتربوينت ريسيرش للأبحاث أشارت إلى أن آبل تسيطر على نحو ربع سوق الساعات الذكية العالمية، وهي حصة تميل إلى الارتفاع إلى أكثر من الثلث في الربع الرابع خلال مواسم مبيعات العطلات في الولايات المتحدة وأوروبا بحسب رويترز.

وكانت آبل قد اضطرت إلى التوقف عن بيع ساعتيها الذكيتين”سيريز9″ و”ألترا2″ في الولايات المتحدة، بأمر من لجنة التجارة الدولية بعد أن اتهمتها شركة ماسيمو الطبية باستنساخ تقنيتها التي توفر ميزة استشعار الأوكسجين في الدم.

وقدمت شركة أبل طلبًا طارئًا تطلب فيه من محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية وقف أمر من لجنة التجارة الدولية الأمريكية، التي قضت بأن شركة أبل قد انتهكت براءات اختراع شركة ماسيمو Masimo ومقرها إيرفين بولاية كاليفورنيا . وتوقفت مبيعات الساعات من موقع أبل الإلكتروني بدءاً من 21 ديسمبر، ومن مواقع البيع بالتجزئة التابعة لها بعد 24 من ديسمبر الجاري. أما الطرز الأخرى التي لا تحتوي على مستشعر الأوكسجين في الدم، مثل “أبل ووتش إس إي” فلن تتأثر بالنزاع..

وقال محللون إن القرار النهائي قد يكلف الشركة ملايين الدولارات وربما يفرض تسوية أو نوع من الحلول التكنولوجية من قبل شركة أبل. يرى مراقبون أي ضربة مالية لشركة أبل من المرجح أن تتضاءل أمام الدعاية السيئة التي تولدها الدعوى القضائية، على حد قولهم. وأغلقت أسهم ماسيمو منخفضة بنسبة 4.6% عند 115.11 دولارًا بعد القرار يوم الأربعاء، وأغلقت أسهم أبل ثابتة عند 193.15 دولارًا.