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لماذا رفع مشجعو أوساسونا الإسباني الأعلام الفلسطينية؟

دعا مهاجم غرناطة الإسرائيلي شون وايزمان إلى إسقاط 500 طن من القنابل على فلسطين، فقرر مشجعو أوساسونا الاحتجاج على تصريح اللاعب بشكل جماعي عبر رفع أعلام فلسطين

فريق التحرير by فريق التحرير
مشجعو أوساسونا الإسباني يرفعون الأعلام الفلسطينية
مشجعو أوساسونا الإسباني يرفعون الأعلام الفلسطينية

رفع العشرات من مشجعي نادي أوساسونا الإسباني لكرة القدم أعلاماً فلسطينية خلال مباراة الفريق أمام ضيفه غرناطة التي أقيمت أمس الجمعة في الدوري الإسباني.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن أوساسونا “قد يواجه مشاكل” بسبب تصرف جماهيره، رغم تحقيقه الفوز بهدفين نظيفين.

وأقيم اللقاء على وقع توترات تتزامن مع التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، فقد تعرض مهاجم غرناطة الإسرائيلي شون وايزمان للانتقادات بسبب تعليقاته عن الصراع.

وبعد هجوم “حماس” على إسرائيل في 7 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، دعا وايزمان إلى “إسقاط 500 طن من القنابل على فلسطين”.

وقال نادي غرناطة إنه تحدث مع لاعبه بهذا الشأن، علماً أن وايزمان لم يسافر إلى بامبلونا مع فريقه لخوض مباراة الجمعة بعد أن أبلغته السلطات أن سلامته في خطر.

وقرر مشجعو أوساسونا على ما يبدو الاحتجاج على تصريح اللاعب بشكل جماعي، عبر رفع أعلام فلسطين.

وحتى الآن لم يكن هناك أي رد أو اقتراح بإيقاف وايزمان أو تغريمه بسبب تعليقاته، لكن تم تقديم شكاوى قانونية ضده.

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