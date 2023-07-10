لماذا رفضت سويسرا عرض البنك الأهلي السعودي لرفع حصته في كريدي سويس؟

أفادت صحيفة “بليك” السويسرية أنَّ البنك الأهلي السعودي، أكبر مساهم في “كريدي سويس”، أراد رفع حصته إلى 40% قبل انهيار البنك السويسري في آذار / مارس، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وذكرت الصحيفة، التي نقلت عن مصدرين لم تحددهما، أنَّ البنك السعودي، الذي امتلك ما يقل قليلاً عن 10% من أسهم بنك “كريدي سويس”، تواصل مع الحكومة السويسرية والمنظمين مع مجموعة من المستثمرين لضخ 5 مليارات دولار في البنك المتعثر.

ونقلت الصحيفة عن المصادر أنَّ الهيئة التنظيمية السويسرية (Finma) رفضت عرض الاستثمار، حيث يشترط القانون السويسري أن يحصل كبار المساهمين الأجانب على موافقة الهيئة لامتلاك حصة أكبر من 10% في أحد البنوك السويسرية.

ولم يرد البنك الأهلي السعودي فوراً على طلبات التعليق، كما امتنع “كريدي سويس” عن التعليق. لم تستجب الهيئة التنظيمية (Finma) لطلبات التعليق من “بلومبيرج نيوز” خارج ساعات العمل الرسمية.

واستحوذت مجموعة “يو بي إس” على “كريدي سويس” في صفقة طارئة في مارس بوساطة من الحكومة السويسرية. وتم تحويل حيازات البنك الأهلي السعودي في “كريدي سويس” إلى حوالي 0.5% من أسهم “يو بي إس” بعد أن أكمل المقرضون الصفقة.

واستقال رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك السعودي عمار الخضيري بعد أيام من تصريحاته لقناة “بلومبيرج” التلفزيونية التي ساعدت على إطلاق التراجع في أسهم وسندات البنك السويسري، ودفعت الحكومة السويسرية إلى التدخل وترتيب عملية الاستحواذ.