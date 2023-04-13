لماذا تهجر مصر العادات والموروثات الشعبية؟

تداعيات الأزمة الاقتصادية في مصر، لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار ونسب الفائدة المصرفية، بل امتدت لتقيد عادات راسخة لدى أهل الصعيد والدلتا، كما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وتأتي على رأس هذه العادات التي بدأ يهجرها سكان الشمال والجنوب، احتفالات الزفاف وتحضيراته التي اعتاد الأغنياء والبسطاء في هذه المناطق على الاحتفاء بها.

في محافظة المنوفية بدلتا النيل، اعتاد أهالي القرى على الاحتفال بيوم “الحنّة (الحناء)”، الذي يسبق حفل الزفاف. فيجمع من هو مقبل على الزواج في ذلك اليوم، أصدقاءه وأقاربه للاحتفال بالزواج وينتهي بوضع الحناء على قدمي العريس وكفيه.

يقام يوم الحناء في سرادق مصنوع من الاقمشة الملونة تذبح فيه بقرة أو جاموس لإعداد الطعام وتقديم المشروبات المتنوعة للحضور. ويتخلله كذلك إحضار فرقة فنية أو مكبرات صوت للغناء والرقص على أن يغطي العريس وأهله التكاليف.

إلا أن هذه العادة بدأت في الاختفاء على ما يقول المهندس الشاب محمد شديد، في بلدته قويسنا والقرى المحيطة.

ويوضح شديد “الاحتفال بيوم الحنّة قلّ للغاية .. كنا نرجع السبب إلى كورونا في بادئ الأمر لكن بعدها اصطدم الناس بالظروف الاقتصادية”.

يعاني الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة من تداعيات جائحة كوفيد فضلا عن تأثير الحرب في أوكرانيا، إذ إن روسيا وأوكرانيا هما المصدر الرئيسي الذي تستورد منه مصر القمح. وهما مصدر أساسي للسياح الذين يزورون بلاد النيل.

ويعاني المصريون من تضخم نسبته 33,9% يفاقمه تراجع متواصل في سعر صرف الجنيه الذي فقد 50% من قيمته.

منذ العام 2017، حصلت مصر على أربعة قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، ولكن ما تزال مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية سلبية.

خاتم صغير

في النوبة في أقصى جنوب البلاد، يقول عمر مغربي مدرس اللغة النوبية البالغ من العمر 43 عاما لوكالة فرانس برس “بسبب الغلاء لم تعد أفراحنا أو تعازينا كما كانت”.

ويتابع “الحالة أصبحت صعبة والبيوت الآن تحتاج ما كنا ننفقه من قبل على عاداتنا”.

كانت حفلات زفاف النوبيين تمتد على ثلاثة أيام، لا بل على أسبوع عند الأغنياء، على ما يفيد مغربي مع دعوة كل أبناء القرية “مع تقديم وجبات الفطور والغداء والعشاء لهم على طول المدة المحددة بأكملها”.

لكن ارتفاع تكاليف حفلات الزفاف العائد إلى انخفاض سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار، وكذلك أسعار المواد الغذائية في بلد يستورد معظم احتياجاته الغذائية، جعل التمسك بهذه العادة صعبا.

ويضيف مغربي “قبل بضعة أشهر اتفقت القرى النوبية على تخفيض نفقات الأفراح .. بات الزفاف يقتصر الآن على وجبة عشاء خفيفة”.

وأضاف “حتى الذهب .. عندما كان السعر في المتناول كان العريس مطالبا بوزن معين أما الآن قد ينتهي الأمر بخاتم صغير”.

كذلك نشرت دار الافتاء المصرية على موقعها الرسمي قبل فترة قصيرة فتوى تفيد بأنه يمكن استبدال الحلى المصنوعة من الذهب بأخرى أقل ثمنا من الفضة “تيسيرًا لأمر الزواج وترغيبًا فيه”.

جنازة فقط

ويؤكد البرلماني السابق محمد رفعت عبد العال لوكالة فرانس برس من قريته العضّاضية في محافظة قنا بجنوب البلاد عبر الهاتف “اعتاد الجميع في القرية أثناء المآتم على إخراج صواني الطعام لمواساة أسرة المتوفى” قبل الظروف الاقتصادية القاسية.

أما الآن “فقد أصبح الأمر قاصرا على أفراد العائلة المقربين من أسرة المتوفى” على ما يقول عبد العال الطبيب البالغ من العمر 68 عاما، ويضيف “تقترح عائلات أن يقتصر العزاء على الجنازة لتجنب التكاليف”.

وتفيد الاحصاءات الرسمية ان الفقراء يمثلون نحو 30% من مجمل عدد السكان البالغ زهاء 105 ملايين نسمة.

الخبز المنزلي

وفيما خفض الجميع استهلاك اللحوم والدجاج والحلويات في المناسبات الكبرى، لا يزال الخبز منتشرا.

لكن ارتفاع أسعار سلع مثل الدقيق والزيت أدى إلى تضاؤل عادة هامة وحيوية في قرى الصعيد وهي تخضير الخبز في المنازل على ما يفيد عبد العال.

فقد أدى الابقاء على الدعم في مخابز الدولة إلى الاقبال على شراء الخبز منها.

ويوضح “كان عارا على أهل القرى في الصعيد في الماضي أن يشتروا خبزا من الطابونة (المخبز)، لأن ذلك يشير إلى التراخي والكسل داخل المنزل”.

وتابع “الآن الجميع بتسابق إلى الطابونة لانخفاض ثمن الخبز بها وسرعة تجهيزه”.