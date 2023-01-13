لماذا تلعب إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، الغولف في ناد طرد والدها؟

شوهدت إيفانكا ترامب ، 41 عامًا ، ابنة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، في نادي إيفرجليدز الذي يرتاده أصحاب العضوية الحصرية فيه (Everglades Club) والذي يُقال إنه حرم ، دونالد ترامب ، من العضوية وطرده، وكان نادي ايفرجليدز لا يسمح بقبول اليهود أعضاء فيه، مما دفع الأخير نكاية بالنادي، إلى افتتاح نادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش في عام 1999 وليقبل نادي ترامب الجميع طالما سددوا رسوم العضوية فيه.

وظهرت إيفانكا في نادي غولف يعود لخصم والدها ولم تكتفي بتبديل مواقفها مع والدها بل قامت بتغيير هيئتها ليكتمل انقلاب حياتها بعيدا عن والدها في السياسة واللعب.

ويعتقد أن النزاع بين إيفانكا ووالدها دونالد ترامب بدأ بعد أن توسلت إليه للتدخل لوقف هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير2021 لكنه لم يستجب لطلبها، بحسب بي بي سي.

وشوهدت إيفانكا ترامب بهيئة جديدة بقصة شعر قصيرة جدًا في ميامي- قبل أن تتوجه إلى بالم بيتش للعب الجولف مع الأصدقاء في ناد ووالدها في واد آخر.

صورة من أرشيف رويترز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يمارس رياضة الجولف.