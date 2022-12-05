لماذا تعيد نتفليكس نشر “الغسيل القذر” للعائلة المالكة في بريطانيا؟

يمتزج الذوق السيئ والتوقيت السيئ في الجزء الخامس والأخير من مسلسل ذا كراون (التاج) الذي تعرضه منصة نتفليكس بعد أن كان في السابق دراما راقية، حيث بات يتجه بشكل واضح إلى التفاهة، وذلك بحسب صحيفة التلغراف البريطانية.

وفاة الملكة

عندما تم تصوير هذا الجزء من المسلسل الذي تدور أحداثه في التسعينيات من القرن الماضي عندما كانت الملكة، التي لعبت دورها إيميلدا ستونتون في منتصف الستينيات من عمرها وقد فشلت زيجات أبنائها، لم يعرف منتجوه أن الملكة سترحل قبل أسابيع من تاريخ الإطلاق. لكن لم يراجع أحد في منصة نتفليكس الدقائق القليلة الأولى من العرض ويفكر في إعادة صياغتها.

ماذا قالت صحيفة التلغراف؟

وجهت الصحيفة البريطانية انتقادات عديدة للجزء الأخير تتضمن:

إعادة نشر الغسيل القذر للأسرة المالكة، وتسليط الضوء مجددا على المشاكل التي عصفت بزواج تشارلز وديانا، وهي جميعا أمور مألوفة سواء في كتاب أندرو مورتون ، أو مقابلة بانوراما ، وتشمل علاقة تشارلز بكاميلا (أوليفيا ويليامز فبالكاد يمكن التعرف عليها) وعلاقات ديانا العاطفية.

الحوار سخيف، مثل ذلك الذي دار بين أمير ويلز (دومينيك ويست) والملكة، والذي قال فيه: “لو كنا أسرة عادية وجاءت الخدمات الاجتماعية لزيارتنا، لكانوا قد ألقوا بنا في الرعاية وأنت في السجن”، وتقول الصحيفة إن مثل هذا المستوى في الحوار لا يصدقه إلا أحمق لكن للأسف، العالم مليء بالأغبياء.

الأحداث غير واقعية، فمن بين الموضوعات الرئيسية في هذا الجزء الخامس العلاقات الصعبة بين تشارلز والملكة، فهو ينفد صبره وفي سعية لخلافتها حاول الحصول على دعم رئيس الوزراء السابق جون ميجور كي تتنازل عن العرش، وهو الأمر الذي نفى ميجور حدوثه.

تجاهل الكاتب مورغان مناشدة الأمير ويليام بعدم تكرار مقابلة بانوراما حيث أُعيد ابتكار خطوطها الأكثر شهرة، وإن تم الكشف عن أساليب المراوغة التي اتبعها الصحفي بشير لإجراء تلك المقابلة.

التفاهة

تقول صحيفة التلغراف إنه من الواضح أن الكاتب، بيتر مورغان، لا يهتم بأي شيء يتعلق بمشاعر الأشخاص الحقيقيين الذين يصورهم، وقد أعادت منصة نتفليكس نشر الغسيل القذر للعائلة المالكة لا لشيء إلا من أجل المزيد من نسب المشاهدة. وبصفة عامة يدور الكثير من الجدل المتعلق بهذا الجزء حول ما إذا كان الأمير تشارلز، الملك الآن، قد تم تصويره بشكل غير عادل فيما يتعلق بعلاقته بالأميرة ديانا، وخلال محاولته إيجاد دور لنفسه كأمير لويلز.