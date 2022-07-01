لماذا تعد المشتريات مفتاحاً أساسياً لتحقيق مبادرة دولة الإمارات باستقطاب شركات اليونيكورن بحلول عام 2031؟

هاني مصبح، نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة جاقار

كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة النقاب عن خطط استراتيجية مبهرة لتصبح مركزاً عالمياً لشركات اليونيكورن كجزء من برنامج الدولة لريادة الأعمال، حيث تم إطلاق المبادرة لجذب الموجة التالية من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تزيد قيمتها عن مليار دولار أمريكي، وقد تم تصميم هذه المبادرة لتحويل دولة الإمارات العربية المتحدة من مركز إقليمي إلى مركز عالمي لريادة الأعمال ستصبح من خلالها موطنًا لـ 20 شركة يونيكورن بحلول عام 2031. سيتم تقسيم المبادرة إلى ثلاث مراحل: أكاديمية Skill-Up ومسار Start-Up وبرنامج Scale-Up. تزود المرحلة الأولية المشاركين بمهارات تنظيم المشاريع، بينما تزود المرحلة الثانية بالحوافز والمنتجات والدعم للشركات الناشئة، وفي الوقت نفسه ستسمح المرحلة النهائية للشركات سريعة النمو والتي تدر عائدات بالنمو وتصبح شركات ناشئة (يونيكورن اي التي تزيد قيمتها عن مليار دولار أمريكي).

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة ليست بغريبة على الشركات التي اكتسبت مكانة يونيكورن بعد إطلاقها في المنطقة، وأبرزها طلاً من: كريم وسوق دوت كوم، وكلاهما حققا نجاحًا كبيرًا قبل الاستحواذ عليهما من قبل أوبر وأمازون على التوالي. هناك شيء واحد مشترك بين جميع شركات اليونيكورن: الفرق والقادة والموهوبون والفهم العميق للتكنولوجيا والابتكار والتصميم على النجاح والقدرة على اكتشاف الحلول للتغلب على التحديات، ومع ذلك فإن الاستثمار في المشتريات هو عامل حاسم آخر في أن تصبح شركة يونيكورن، هذا ما يساعد على تسريع النمو الأولي مع خلق استقرار طويل الأمد. المشتريات ستبقى دوماً أحد الأصول، حيث يتيح فهم المشتريات للشركات الناشئة أن تفهم بشكل أفضل التحديات والخطوات اللازمة لتوسيع نطاق الأعمال التجارية لتصبح شركة اليونيكورن التالية. المشتريات هي محرك للنمو والابتكار: بالنسبة للعديد من الشركات الناشئة فغالبًا ما يتم التغاضي عن المشتريات لصالح ما يُنظر إليه على أنه العناصر الأكثر أهمية في تأسيس الأعمال التجارية مثل: التوظيف واستراتيجيات النمو والتسويق ومراحل الإطلاق وتسلسل القيادة، وعلى هذا النحو تندرج المشتريات في قائمة الأولويات لأن ما يمكن أن يكون أسهل من تحديد موقع البضائع المطلوبة ودفع ثمنها واستلام البضائع المشتراة وتوثيق المعاملة؟ إلا إذا كانت بهذه السهولة.

تعد المشتريات خلال المراحل الأولية من النمو لشركة ناشئة هي الأقل تطلبًا ويمكن إدارتها بأقل جهد نسبيًا، حيث تأخذ المشتريات دورًا أكثر جوهرية في تحقيق النمو للشركة تزامناً مع زيادة عدد الموظفين وتوسيع العمليات التي تؤكد على أهمية الوظيفة. هذا هو المكان الذي يأتي فيه خبراء المشتريات والأنظمة التي يطبقونها بأنفسهم، إذ أنهم يقومون بالموازنة بين التوسع والاستقرار مع تزويد المستثمرين أيضًا بالبيانات ذات الصلة المتعلقة بالمشتريات والاستثمارات. غالبًا ما يتخذ قادة الشركات الناشئة مخاطر محسوبة، ولكن على الرغم من ذلك فإن تنفيذ استراتيجية مشتريات تتماشى مع نمو الشركة أمر ضروري جداً. كيف تتناسب التجارة الذاتية مع اليونيكورن؟ تقدم التجارة الذاتية العديد من الفوائد إلى قطاع التجارة والأعمال، وذلك بناءً على ما تم تحقيقه بالفعل من منظور المستهلك، حيث تتيح مزايا النظام للمشترين والموردين التفاعل بشكل كامل على شبكة عالمية واحدة مع وجود بيانات اعتماد مفهرسة وجاهزة للقيام بأعمال تجارية.

تعمل توصيات Smart-Match على مواءمة احتياجات المشترين وقدرات الموردين وتوازن مواصفات المنتج والسعر ومستويات الخدمة والمخاطر والأهداف البيئية والاجتماعية وأهداف الحوكمة، وهذا ما يعد انتصار رائع لأي شركة ترغب بالانضمام إلى عالم يونيكورن. كما يوحي الاسم، تنفذ التجارة الذاتية بشكل ذاتي ومستقل المهام المتكررة من خلال استخدام الحلول الذكية، وهذا يخفف من نقص المواهب ويسمح للموظفين بالتركيز على المزيد من الأنشطة الاستراتيجية وذات القيمة المضافة. كما يتم استخدام الذكاء الاصطناعي للتغلب على الاختناقات وتحسين أوقات الدورات وخفض التكاليف من خلال المراقبة المستمرة وتحليل جميع أنشطة المعاملات، وهي ميزة أخرى واضحة لسوق الأعمال المبتكرة عبر الإنترنت. لتقديم هذا السوق الثوري (شركة إلى شركة)، فإنه يجب على الشركات الناشئة أولاً معالجة الركائز الأساسية الأربعة المطلوبة: متصل بالشبكة، ذكية ، شاملة ، وقابلة للتوسع، حيث يخفف الوصول إلى شبكة عالمية حقيقية من الموردين مجموعة من المخاوف خاصةً عندما يكون المشتري غير راضٍ عن أداء المورد، حيث توفر شبكة عالمية واسعة على منصة واحدة قائمة على السحابة توصيات مطابقة ذكية مستمرة بدون الحاجة إلى المشترين لفحص الموردين الجدد وتحديدهم ويتم ذلك تلقائيًا، مما يوفر وقتًا ثمينًا للشركات الناشئة للتركيز على الأمور الأكثر إلحاحًا.

ويعد التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ضروريين لتنفيذ المهام المتكررة خلف الكواليس وتقديم توصيات وصفية لحل المشكلات، وهي سمة مميزة للتجارة الذاتية. إن توفير وظائف أعمال شاملة وواسعة النطاق داخل الشبكة يعني أنه يمكن تلبية احتياجات ومتطلبات كل شركة من الشركات الناشئة إلى بعض أكبر الشركات في العالم. أخيرًا، يضمن أن يكون لدى المشترين الاختيار وتسريع الوقت للقيمة التأكد من أن الشبكة قابلة للتوسع ويمكنها سحب البيانات من الأنظمة المختلفة. بالنسبة لأي شركة ناشئة، يجب أن تبقى المشتريات ركيزة أساسية لخطة أعمالهم ويتم تطويرها ومواكبة التقدم والتطور خلال رحلتهم، وبالتالي سيكون هذا مفتاحًا لتنمية الأعمال وفتح الطريق نحو عالم اليونيكورن.