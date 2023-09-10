لماذا تشارك السعودية في مجموعة العشرين؟

بمشاركة قادة دول وحكومات من جميع أنحاء العالم، تقام نسخة جديدة من مجموعة العشرين في مدينة نيودلهي الهندية، بمشاركة السعودية والإمارات ومصر.
وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية (الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية) 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم.
السعودية أكبر مصدر للنفط
وتعد السعودية أكبر مُصدِّر للنفط، وقائد أهم وأكبر تحالف في تاريخ صناعة النفط الخام منذ عام 2016، كما تمتلك ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم.
كما تمثل السعودية أكبر اقتصاد عربي، بناتج محلي إجمالي يقترب من 3 تريليونات ريال.
وحاليا تحتل السعودية الترتيب الخامس من حيث الأصول الاحتياطية الأجنبية في البنوك المركزية، بقيمة بلغت 440 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي كشف الأسبوع الماضي أن السعودية من أسرع الاقتصادات نمواً في عام 2022.
ما هي أول مشاركة سعودية في قمة العشرين؟
كانت المشاركة الأولى للسعودية في مجموعة العشرين، في الاجتماعات التي عقدت بأول نسخة في واشنطن عام 2008.
ورأس خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة في أول اجتماع لقادة مجموعة العشرين المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن عام 2008م.
كيف انضمت السعودية لمجموعة العشرين؟
كانت السعودية في عام 2008 العاشرة من حيث قيمة الثروة السيادية في العالم، ولديها ثاني أكبر احتياطي للنفط.
وكانت قمة العشرين قررت ضم أكثر الدول تأثيرا في الاقتصاد العالمي، ومن بينها السعودية.
كم مرة شاركت السعودية في قمة العشرين؟
وبخلاف كونها البلد العربي الوحيد الذي كان عضوا أساسيا في مجموعة العشرين، فإنها أيضا لم تتخلف عن أي مشاركة في جميع النسخ الـ18 منذ عام 2008 وحتى الآن.
واستضافت السعودية نسخة 2020 من مجموعة العشرين، واتخذت قرارا جريئا بأن تكون عن بعد، التزاما بالتباعد الاجتماعي وقوانين حظر السفر في معظم بلدان العالم، على خلفية جائحة كورونا.
تاريخ السعودية في مجموعة العشرين
ورأس وفد السعودية على مدار مشاركاتها في قمة العشرين العديد من الشخصيات، على رأسها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
|النسخة
|البلد المنظم
|رئيس الوفد السعودي
|2008
|أمريكا
|الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
|2009
|بريطانيا
|الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ناب عنه في جلسة الافتتاح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية
|2010
|كندا
|الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
|2011
|فرنسا
|وزير المالية إبراهيم بن عبد العزيز العساف
|2012
|المكسيك
|وزير المالية إبراهيم بن عبد العزيز العساف
|2013
|روسيا
|وزير المالية إبراهيم بن عبد العزيز العساف
|2014
|أستراليا
|الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
|2015
|تركيا
|الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
|2016
|الصين
|ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
|2017
|ألمانيا
|وزير الدولة عضو مجلس الوزراء إبراهيم بن عبد العزيز العساف
|2018
|الأرجنتين
|ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
|2019
|اليابان
|ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
|2020
|السعودية
|الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
|2021
|إيطاليا
|الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
|2022
|إندونيسيا
|ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
|2023
|الهند
|ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود