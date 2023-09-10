محمد علي by محمد علي

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لماذا تشارك السعودية في مجموعة العشرين؟

محمد علي by محمد علي
الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الهندي
الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الهندي

بمشاركة قادة دول وحكومات من جميع أنحاء العالم، تقام نسخة جديدة من مجموعة العشرين في مدينة نيودلهي الهندية، بمشاركة السعودية والإمارات ومصر.

وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية (الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية) 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم.

قمة العشرين عام 2019
قمة العشرين 2019

السعودية أكبر مصدر للنفط

وتعد السعودية أكبر مُصدِّر للنفط، وقائد أهم وأكبر تحالف في تاريخ صناعة النفط الخام منذ عام 2016، كما تمتلك ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم.

كما تمثل السعودية أكبر اقتصاد عربي، بناتج محلي إجمالي يقترب من 3 تريليونات ريال.

وحاليا تحتل السعودية الترتيب الخامس من حيث الأصول الاحتياطية الأجنبية في البنوك المركزية، بقيمة بلغت 440 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي كشف الأسبوع الماضي أن السعودية من أسرع الاقتصادات نمواً في عام 2022.

قمة العشرين 2021
قمة العشرين 2021

ما هي أول مشاركة سعودية في قمة العشرين؟

كانت المشاركة الأولى للسعودية في مجموعة العشرين، في الاجتماعات التي عقدت بأول نسخة في واشنطن عام 2008.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة في أول اجتماع لقادة مجموعة العشرين المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن عام 2008م.

أول اجتماع لمجموعة العشرين
أول اجتماع لمجموعة العشرين

كيف انضمت السعودية لمجموعة العشرين؟

كانت السعودية في عام 2008 العاشرة من حيث قيمة الثروة السيادية في العالم، ولديها ثاني أكبر احتياطي للنفط.

وكانت قمة العشرين قررت ضم أكثر الدول تأثيرا في الاقتصاد العالمي، ومن بينها السعودية.

كم مرة شاركت السعودية في قمة العشرين؟

وبخلاف كونها البلد العربي الوحيد الذي كان عضوا أساسيا في مجموعة العشرين، فإنها أيضا لم تتخلف عن أي مشاركة في جميع النسخ الـ18 منذ عام 2008 وحتى الآن.

واستضافت السعودية نسخة 2020 من مجموعة العشرين، واتخذت قرارا جريئا بأن تكون عن بعد، التزاما بالتباعد الاجتماعي وقوانين حظر السفر في معظم بلدان العالم، على خلفية جائحة كورونا.

السعودية استضافت مجموعة العشرين 2020 عن بعد بسبب كورونا
السعودية استضافت مجموعة العشرين 2020 عن بعد بسبب كورونا

تاريخ السعودية في مجموعة العشرين

ورأس وفد السعودية على مدار مشاركاتها في قمة العشرين العديد من الشخصيات، على رأسها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

النسخةالبلد المنظمرئيس الوفد السعودي
2008أمريكاالملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
2009بريطانياالملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ناب عنه في جلسة الافتتاح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية
2010كنداالملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
2011فرنساوزير المالية إبراهيم بن عبد العزيز العساف
2012المكسيكوزير المالية إبراهيم بن عبد العزيز العساف
2013روسياوزير المالية إبراهيم بن عبد العزيز العساف
2014أسترالياالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
2015تركياالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
2016الصينولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
2017ألمانياوزير الدولة عضو مجلس الوزراء إبراهيم بن عبد العزيز العساف
2018الأرجنتينولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
2019اليابانولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
2020السعوديةالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
2021إيطالياالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
2022إندونيسياولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
2023الهندولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تاريخ مشاركات السعودية في مجموعة العشرين
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