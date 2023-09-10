لماذا تشارك السعودية في مجموعة العشرين؟

بمشاركة قادة دول وحكومات من جميع أنحاء العالم، تقام نسخة جديدة من مجموعة العشرين في مدينة نيودلهي الهندية، بمشاركة السعودية والإمارات ومصر.

وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية (الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية) 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم.

قمة العشرين 2019

السعودية أكبر مصدر للنفط

وتعد السعودية أكبر مُصدِّر للنفط، وقائد أهم وأكبر تحالف في تاريخ صناعة النفط الخام منذ عام 2016، كما تمتلك ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم.

كما تمثل السعودية أكبر اقتصاد عربي، بناتج محلي إجمالي يقترب من 3 تريليونات ريال.

وحاليا تحتل السعودية الترتيب الخامس من حيث الأصول الاحتياطية الأجنبية في البنوك المركزية، بقيمة بلغت 440 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي كشف الأسبوع الماضي أن السعودية من أسرع الاقتصادات نمواً في عام 2022.

قمة العشرين 2021

ما هي أول مشاركة سعودية في قمة العشرين؟

كانت المشاركة الأولى للسعودية في مجموعة العشرين، في الاجتماعات التي عقدت بأول نسخة في واشنطن عام 2008.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة في أول اجتماع لقادة مجموعة العشرين المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن عام 2008م.

أول اجتماع لمجموعة العشرين

كيف انضمت السعودية لمجموعة العشرين؟

كانت السعودية في عام 2008 العاشرة من حيث قيمة الثروة السيادية في العالم، ولديها ثاني أكبر احتياطي للنفط.

وكانت قمة العشرين قررت ضم أكثر الدول تأثيرا في الاقتصاد العالمي، ومن بينها السعودية.

كم مرة شاركت السعودية في قمة العشرين؟

وبخلاف كونها البلد العربي الوحيد الذي كان عضوا أساسيا في مجموعة العشرين، فإنها أيضا لم تتخلف عن أي مشاركة في جميع النسخ الـ18 منذ عام 2008 وحتى الآن.

واستضافت السعودية نسخة 2020 من مجموعة العشرين، واتخذت قرارا جريئا بأن تكون عن بعد، التزاما بالتباعد الاجتماعي وقوانين حظر السفر في معظم بلدان العالم، على خلفية جائحة كورونا.

السعودية استضافت مجموعة العشرين 2020 عن بعد بسبب كورونا

تاريخ السعودية في مجموعة العشرين

ورأس وفد السعودية على مدار مشاركاتها في قمة العشرين العديد من الشخصيات، على رأسها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

النسخة البلد المنظم رئيس الوفد السعودي 2008 أمريكا الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود 2009 بريطانيا الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ناب عنه في جلسة الافتتاح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية 2010 كندا الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود 2011 فرنسا وزير المالية إبراهيم بن عبد العزيز العساف 2012 المكسيك وزير المالية إبراهيم بن عبد العزيز العساف 2013 روسيا وزير المالية إبراهيم بن عبد العزيز العساف 2014 أستراليا الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 2015 تركيا الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 2016 الصين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 2017 ألمانيا وزير الدولة عضو مجلس الوزراء إبراهيم بن عبد العزيز العساف 2018 الأرجنتين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 2019 اليابان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 2020 السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 2021 إيطاليا الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 2022 إندونيسيا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 2023 الهند ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تاريخ مشاركات السعودية في مجموعة العشرين