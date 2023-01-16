لماذا تسعى مصر إلى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؟

تبذل وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر جهوداً كبيرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود التقليدي بهدف جعلها سيارات خضراء نظيفة وصديقة للبيئة وأقل ضرراً من تلك التي تعمل بالبنزين أو الديزل.

وكان مجاهد حسني؛ المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي قال، قبل أيام، إن “مصر تتبنى ترسيخ مفهوم الحفاظ على البيئة، وتعميق صناعة السيارات بمختلف أنواعها، سواء الكهربائية أو المحولة للغاز الطبيعي”، مشيراً إلى أن “المعروض من السيارات في المبادرة تأثر بأزمة كورونا، وتذبذب أسعار الدولار، وسلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية”.

وأوضح “حسني” أن المبادرة “بدأت في سبع محافظات ووصلت إلى 14 محافظة ومدينة شرم الشيخ، وتقدم لها 42 ألف مواطن، واستلموا 25 ألف سيارة، بعد أن تمتعوا بتسهيلات كبيرة في هذا المجال”.

وقال رئيس رابطة تجارة السيارات، المستشار أسامة أبو المجد، بحسب موقع “سكاينوز عربية” إن “مصر تعمل بجد لتحويل السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي (بنزين وديزل) إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي”.

وأضاف أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحويل السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي للعمل بالغاز الطبيعي و”نستغل إمكانات مصر الهائلة في مجال الغاز الطبيعي وامتلاكها أكبر حقول في الشرق الأوسط، لينعكس على مجال السيارات”.

وأكد إنشاء مجموعة كبيرة من المحطات للتحويل، وهناك هدف سنوي نسعى لتحقيقه كل عام لتحويل عدد معين من السيارات إلى العمل بالغاز.

وأوضح أن عدداً من البنوك تقوم برعاية عملية تحويل السيارات، حيث يدفع صاحب السيارة من خلال أقساط سنوية.

وقال أيضاً إن هناك استجابة كبيرة من الناس للمبادرة، ولولا جائحة كورونا لحققت مبادرة “إحلال” نجاحات أكبر.

وأضاف أن تحويل السيارات للعمل بالغاز يفيد مصر اقتصاديا، ويخفف عن الحكومة أعباء دعم ملف الوقود التقليدي.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، في يونيو/حزيران 2022، عن ارتفاع عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي في مصر إلى 51 ألف سيارة خلال 2020/2021، مقابل 42 ألف و292 سيارة خلال 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 20.6 بالمئة، في حين بلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز 530 محطة حتى نهاية 2021.

وتنحو مصر، أكبر دولة عربية من حيث السكان، إلى تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التي تستوردها من الخارج، وتعظيم الفائدة الاقتصادية للغاز الطبيعي المتوافر إلى حد ما لديها وتطوير تطبيقاته، وتقليل الدعم المخصص لمنتجات الوقود السائل.

ويستغرق تحويل السيارات في مصر، بحسب تقرير سابق لموقع تلفزيون (ONtv live) المصري، إلى الغاز مدة تتراوح ما بين ساعتين إلى أربع ساعات، بحسب نوع السيارة، ويمكن تحويل جميع السيارات بجميع سعاتها اللترية للعمل بالغاز الطبيعي، حيث إن أنظمة التحويل الجديدة للغاز تدعم المحرك وترفع من كفاءته في العمل بالغاز للوصول إلى أداء مثالي للسيارات، وبالفعل تم تحويل سيارات بسعة لترية صغيرة تقل عن 1.2 لتر، وتعمل بنجاح.