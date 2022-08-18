لماذا تزدهر إصدارات الصكوك في السعودية وتسيطر الكآبة على الأسواق الناشئة؟

ذكرت وكالة “بلومبيرج” في تقرير اليوم أن إصدارات الصكوك المحلية في المملكة العربية السعودية تشهد إزدهاراً ملحوظاً بينما تسيطر الكآبة على أسواق الديون الناشئة وسط مخاوف من الركود والتخلف عن السداد.

وقد قفزت إصدارات الصكوك المحلية في السعودية بنسبة 185% إلى 14,4 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبيرج”، ويمثل هذا الرقم أكثر من نصف مبيعات الصكوك المحلية العالمية، وباعت الحكومة السعودية وحدها أكثر من 60% منها.

ويقول دوج بيتكون ، رئيس استراتيجيات الائتمان في بنك رسملة للاستثمار، ومقره دبي: “هناك الكثير من المشاريع قيد التنفيذ في السعودية مدفوعة برؤية 2030 لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. والمستثمرون المحليون على دراية بالشركات المحلية ويمكنهم في كثير من الأحيان جمع السيولة بهوامش جيدة”.

وبعد ثلاث سنوات من إصدار أول صكوك محلية، سمحت هيئة السوق المالية في السعودية للأجانب في عام 2020 بالاستثمار مباشرة في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة لتنويع قاعدة المستثمرين، لكن السوق لا يزال يهيمن عليه المشترون المحليون مثل الصناديق وشركات التأمين.

وفي حين أن المملكة العربية السعودية تتجه لتسجيل أول فائض في الميزانية منذ حوالي عقد مع ارتفاع الإيرادات الحكومية على خلفية ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار، إلا أن ذلك لم يقلل الحاجة إلى الاقتراض. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في أيار / مايو / إن الحكومة ستحتفظ بإيرادات النفط الزائدة في حسابها الجاري حتى أوائل العام المقبل على الأقل، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى كسر دورة الازدهار والكساد المرتبطة بالنفط والتي ميزت الاقتصاد في الماضي.

وقال فيليس جوجيولي، كبير المستشارين في “ريل انتيسا ساو باولو” المتخصصة في التمويل الإسلامي: “من منظور المستثمر السعودي، يُنظر إلى الأوراق المالية المحلية على أنها تحمل مخاطر منخفضة نسبياً. إنه بلد غني على كل المستويات، إذا كان هناك طلب كافٍ في السوق المحلي، فلماذا البيع في الأسواق الدولية، فهي عملية أكثر تعقيداً مقارنةً بالبيع في السوق المحلي”.

ومما لا شك فيه، أن عوائد الصكوك منذ بداية العام وحتى الآن هي أكثر إثارة للإعجاب من حيث القيمة النسبية وليست المطلقة. وقد بلغت خسائر مجموعة مكونة من 56 صكاً مقومة بالريال السعودي، بقيمة مجتمعة 416 مليار ريال (111 مليار دولار)، 0,7٪ هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبيرج”، في حين بلغت خسارة ديون صادرة بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة 7,6% وخسارة 14% لديون صادرة بالدولار.

وانخفض العائد على الصكوك السعودية المستحقة عام 2033 بمقدار 80 نقطة أساس في الشهرين الماضيين إلى 3,6% أمس الأربعاء.

وهناك عامل آخر يدفع إلى زيادة مبيعات الصكوك المحلية وهو الشراء من قبل المؤسسات المالية. وقد أودع البنك المركزي السعودي في حزيران / يونيو حوالي 13 مليار دولار في البنوك لتخفيف أزمة التمويل، ويمكن إعادة استثمار بعض الأموال في سوق الصكوك.

وقال سيرجي ديرجاتشيف، كبير مديري المحفظة ورئيس ديون الشركات في الأسواق الناشئة في “يونيون انفستمنت بريفات فوندز” في فرانكفورت، إن الزيادة في إصدارات الصكوك “لها علاقة أكبر بوضع السيولة القوي للبنوك السعودية والحاجة إلى استثمار السيولة”.