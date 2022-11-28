لماذا تريد غانا استبدال الذهب الأسود بالأصفر؟

قال نائب الرئيس الغاني مامودو باوميا في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن حكومة غانا تعمل على سياسة جديدة لشراء المنتجات النفطية باحتياطي الذهب بدلا من الدولار الأمريكي.

وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة احتياطيات العملات الأجنبية المتضائلة إلى جانب الطلب على الدولارات من قبل مستوردي النفط، مما يضعف العملة المحلية “السيدي” ويزيد من تكاليف المعيشة.

وبلغ إجمالي احتياطيات غانا من الدولار حوالي 6.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول من عام 2022، أي ما يعادل أقل من 3 أشهر من تغطية الواردات.

وهذا الرقم أقل مما كان عليه الوضع في نفس الفترة من العام الماضي وكان حوالي 9.7 مليار دولار، وفقا للحكومة.

وجاء إعلان باوميا في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية كين أوفوري-أتا عن إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات في محاولة لمعالجة أزمة الديون المتصاعدة.

ما هي أسعار الذهب بالريال السعودي؟

جرام الذهب عيار 24 211.59

جرام الذهب عيار 22 193.96

جرام الذهب عيار 21 185.14

جرام الذهب عيار 18 158.69

جرام الذهب عيار 14 123.43

أونصة الذهب بيع 6,581.25

أونصة الذهب شراء 6,585.00

ما الذي تسعى غانا لتحقيقه من مقايضة البترول بالذهب؟

قال باوميا إنه إذا تم تنفيذ السياسة الجديدة كما هو مخطط لها في الربع الأول من عام 2023 ، فإنها “ستغير بشكل أساسي ميزان مدفوعاتنا وتقلل بشكل كبير من الانخفاض المستمر في قيمة عملتنا”.

وأوضح أن استخدام الذهب سيمنع سعر الصرف من التأثير بشكل مباشر على أسعار الوقود أو المرافق، حيث لن يحتاج البائعون المحليون إلى النقد الأجنبي لاستيراد المنتجات النفطية. وأضاف “مقايضة الذهب بالنفط تمثل تغييرا هيكليا كبيرا”.

ما هي السلع الأخرى التي أُطلق عليها “الذهب”؟

الذهب الأسود: البترول

الذهب الأبيض: القطن

الذهب الأخضر: نبات جوجوبا الصحراوي

الذهب الأزرق: المياه

الذهب الأحمر: الزعفران

ما هو الفرق بين الذهب الأصفر والأبيض؟

الذهب الأصفر ينتج عن دمج الكثير من المعادن، كالنحاس والزنك، وهو ما يساعد على تماسكه، أما الذهب الأبيض فهو الذهب الأصفر الذي يتم دمجه مع السبائك المعدنية الثمينة البيضاء كالبلاتين.