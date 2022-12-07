لماذا تحولت “بي بي سي” إلى الاشتراك الجماعي في صحيفة فايننشيال تايمز؟

قالت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية إن بي بي سي قامت بشراء اشتراك جماعي في الصحيفة، مشيرة إلى أن الهيئة لديها بالفعل إمكانية الوصول إلى محتوى الصحيفة من خلال أداة بحث تجارية هي فاكتيفيا التي تقوم بتجميع المحتوى من كل المصادر.

لماذا الآن؟

إقدام بي بي سي على خطوة التحول إلى اشتراك جماعي بدلا من الاشتراكات الفردية يستهدف بالتأكيد:

تقليص النفقات حيث أن الاشتراكات الجماعية أقل كلفة من الفردية

يأتي ذلك في وقت تقوم فيه هيئة الإذاعة البريطانية بتسريح المئات من موظفيها لتوفير النفقات

وفي الوقت الذي تتخذ فيه بي بي سي مثل هذا الإجراءات، اتهمت صحيفة ديلي ميل مؤخرا بي بي سي بتمويل إقامة نجوم تغطيتها مونديال قطر في أفخم شقق الدوحة، والتي تتكلف الشقة منها 2500 جنيه إسترليني في الليلة الواحدة

الاشتراك الجماعي

تقول فايننشيال تايمز إن الاشتراك الجماعي يوفر الآتي:

تطوير استراتيجية العمل من منظور عالمي

النظر إلى “الصورة الكبيرة” لإثراء عملية صنع القرار

بناء الوعي بالسوق لبناء علاقات أقوى مع العملاء

الوصول إلى الأدوات للتفاعل بسرعة مع تطوير السوق

سهولة الوصول للمحتوى في أي وقت ومن أي مكان لتوفير الوقت

نقطة “غامضة”

تقول فايننشيال تايمز إن لدى بي بي سي بالفعل إمكانية الوصول إلى محتواها من خلال أداة البحث التجارية فاكتيفيا، ومن هنا يطرح السؤال نفسه.. إذا كان لدى الهيئة مثل هذه الأداة المدفوعة للحصول على المحتوى، لماذا إذن الاشتراك سواء جماعي أو فردي إذا كان الهدف هو التوفير؟