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لماذا تتنقل إيفانكا ترامب وزوجها وأطفالها بين ملاعب كأس العالم بعد زيارة مصر؟

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بأحد الملاعب القطرية، جلست إيفانكا ترامب، وزوجها جاريد كوشنر مع رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني يشاهدون البرازيل وهي تهزم صربيا.

وقد شاهدت العائلة، بما في ذلك أرابيلا، البالغة من العمر 11 عاما، وجوزيف البالغ من العمر 9 أعوام، وثيودور  البالغ من العمر 6 أعوام، مباراة البرازيل وصربيا قبل التوجه إلى ملعب آخر لمشاهدة مباراة إنجلترا ضد الولايات المتحدة.

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وكانت إيفانكا، البالغة من العمر 41 عاما، قد صرحت مؤخرا أنها لن تشارك بعد الآن في السياسة وسط إعلان والدها أنه سيرشح نفسه للرئاسة مجددا في عام 2024.

ما أهم ما قالته إيفانكا ترامب بشأن اعتزالها السياسة؟

  • قالت إيفانكا: “أحب والدي كثيرا، ولكن هذه المرة أختار إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة، ولا أخطط للانخراط في السياسة”.
  • أضافت قائلة: “بينما سأحب والدي وأؤيده على الدوام، سأفعل ذلك خارج الساحة السياسية، وأنا ممتنة لأنني حظيت بشرف خدمة الشعب الأمريكي وسأظل دائما فخورة بالعديد من إنجازات إدارتنا”.

ماذا وراء حديث كوشنر مع رئيس نادي باريس سان جيرمان؟

كما شوهد كوشنر، البالغ من العمر 41 عاما، وهو يتحدث مع ناصر الخليفي رجل الأعمال الملياردير القطري ورئيس نادي باريس سان جيرمان، وهو الأمر الذي أثار الفضول حول فحوى ذلك الحديث.

وبالنظر إلى بيان إيفانكا الذي أعلنت فيه اعتزالها السياسة، فمن المحتمل أنها وجاريد هناك ببساطة كضيفين على رئيس الوزراء القطري حيث أقام كوشنر علاقات مع العديد من قادة الشرق الأوسط عندما كان مستشارا رئاسيا لدونالد ترامب.

ولعب كوشنر دورا كبيرا في تحقيق أكثر من انفراج في العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل، تمثل في اتفاق “إبراهام”، الذي أدى إلى تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وكان كوشنر قد توجه إلى الشرق الأوسط في مناسبات عديدة للتفاوض بشأن محادثات السلام في المنطقة.

وتأتي زيارتهم لكأس العالم بعد أن أمضت الأسرة الأيام القليلة الماضية في  عطلة بمصر.

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