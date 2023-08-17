سامر باطر by سامر باطر

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لماذا “انشق” الجندي الأمريكي ترافيس كينغ وهرب إلى كوريا الشمالية؟

سامر باطر by سامر باطر

قدمت كوريا الشمالية يوم الأربعاء أول تأكيد رسمي لها على أنها احتجزت جنديًا أمريكيًا انشق وهرب باتجاه كوريا الشمالية عبر الحدود الشهر الماضي يزعم معاناته في الجيش الأمريكي من التمييز العنصري ، وصدر بيان رسمي ينسب التصريحات إلى الجيش الكوري الشمالي ينتقد الولايات المتحدة.

ترافيس كينج الذي كان يخدم في كوريا الجنوبية اندفع أثناء قيامه بجولة مدنية في قرية حدودية في 18 يوليو وانطلق بسرعة إلى كوريا الشمالية ليصبح أول أمريكي تم تأكيد احتجازه في كوريا الشمالية منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية ، نقلاً عن معلومات التحقيق ، إن كينغ أخبرهم أنه قرر دخول كوريا الشمالية لأنه “يشعر بمشاعر سيئة ضد سوء المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي”.

وقال التقرير إن كينج أعرب أيضًا عن استعداده للجوء في كوريا الشمالية أو دولة ثالثة ، قائلاً إنه “يشعر بخيبة أمل من المجتمع الأمريكي غير المتكافئ”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...