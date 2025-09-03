لماذا افتتحت جينغدونغ عملاق الخدمات اللوجستية الصيني مستودعاً جديداً في دبي؟

تقوم شركة جينغدونغ (JD.com)، العملاق الصيني في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، بتوسيع نطاق شبكتها العالمية بافتتاح مستودع جديد في دبي، وعن هذا التوسع الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط الذي يأتي ليعزز نموذج أعمالها المتكامل، الذي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والأتمتة لتقديم حلول لوجستية فائقة السرعة والكفاءة، استفسر محرر أريبيان بزنس من فنغ قوه، المدير العام لشركة جينغدونغ في الشرق الأوسط عن الجوانب الهامة في هذا التوسع وعملياتها في إدارة سلاسل الإمداد على مستوى العالم

كيف ترون تطور خططكم في المنطقة، لا سيما في دبي، وما هي أحدث الإنجازات أو المبادرات في توسعكم هنا؟

المستودع الجديد يرفع إجمالي عدد مستودعات جينغدونغ لوجيستكس في الإمارات إلى ستة. ويعتبر هذا المشروع، الذي تم تطويره بالتعاون مع جينغدونغ للعقارات، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار وإدارة البنى التحتية، أولى استثماراتها في الأصول بالإمارات. بفضل موقعها الاستراتيجي، تحتل منطقة الشرق الأوسط مكانة مهمة ضمن شبكتنا العالمية للبنية التحتية، لذلك نحن ملتزمون بتعزيز حضورنا في المنطقة على المدى الطويل، مع استمرار الاستثمارات وخطط التوسع إلى المزيد من الدول والأسواق. تمثل دولة الإمارات سوقًا رئيسية لنا لتطوير أعمالنا اللوجستية. فمنذ افتتاح أولى مستودعاتها في ميناء جبل علي عام 2020، نجحت شركة جينغدونغ لوجيستكس، الذراع اللوجستية لشركة جينغدونغ، في تشغيل ستة مستودعات في الإمارات، وتقديم حلول متكاملة لسلسلة الإمداد تشمل النقل عبر الحدود، والتخزين، والتوزيع المحلي، وغيرها.

تقدم مستودعاتنا اليوم خدماتها لمئات العملاء المحليين والدوليين في المنطقة، عبر قطاعات متعددة تشمل التجارة الإلكترونية، السيارات، الطاقة الجديدة، الإلكترونيات، والسلع الاستهلاكية وغيرها.

ما هي الخدمات التي سيقدمها المستودع؟ وهل هي مجرد مساحات تخزين تقليدية، أم أنها تتضمن حلولاً لوجستية متكاملة؟

يعتمد المستودع على نموذج تشغيل رقمي، مدعوم بنظام إدارة المخزون في الوقت الفعلي، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وإمكانية تتبع العمليات. ويوفر المستودع حاليًا مساحة لتخزين نحو مليون منتج لصالح إحدى كبرى شركات تصنيع الإلكترونيات، كما يحقق باستمرار معدل تسليم في الوقت المحدد تتجاوز نسبته 99.9%. تقدم خدمة سلاسل الإمداد جوي لوجيستكس التابعة لشركة جينغدونغ لوجيستكس حلًا مخصصًا يسهم في تحسين استخدام المساحات وإدارة المخزون، مما يساعد العملاء على إدارة التقلبات والتغيرات الموسمية والتعقيدات الخاصة بكل فئة بفعالية أكبر.

كيف سيتم دمج هذه الشبكة اللوجستية الجديدة مع البنية التحتية الحالية لموانئ دبي العالمية ومطار آل مكتوم الدولي؟

نركز على بناء قاعدة متينة للعمليات اللوجستية العالمية، بما يعزز كفاءة القطاع ويخفض التكاليف، مع انفتاحنا على استكشاف فرص التعاون المستقبلية التي تُحقق قيمة أكبر للشركاء والعملاء.

ما هي رؤيتكم للتعامل مع التحديات اللوجستية كالاضطرابات العالمية، وكيف تخططون للتكيف مع الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية؟

رؤيتنا تتمثل في بناء شبكة إمداد عالمية مرنة ومدعومة بالتكنولوجيا، قادرة على الصمود أمام الاضطرابات والتكيف مع الظروف المتغيرة. سنحرص على الاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة وتسخير خبراتنا في القطاع وتعزيز الشفافية والمرونة في مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بهدف الاستجابة بشكل أسرع للأحداث غير المتوقعة. تركيزنا ينصب على ضمان استمرارية الخدمة، وخفض التكاليف، وخلق قيمة طويلة الأمد للشركات والعملاء من خلال تقديم حلول لوجستية موثوقة ومستدامة. حتى الآن، ندير أكثر من 130 مستودعًا خارج الصين بالإضافة إلى مستودعات للتخزين المباشر والمستودعات الجمركية حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين وجنوب شرق آسيا وغيرها.

كيف سيتم دمج أحدث التقنيات في الخدمات التي ستقدمونها في دبي؟

في جينغدونغ، يبقى الابتكار محورًا رئيسيًا في عملية تطوير الخدمات اللوجستية وسلسلة الإمداد. واليوم، نستخدم نظام إدارة سلسلة الإمداد الذي تم تطويره من قبل الشركة في جميع المستودعات بالإمارات، مما يسمح بتحديد مواقع المنتجات بشكل أسرع، وإدارة المخزون بشكل أذكى، وتحسين الأداء في المؤشرات الرئيسية مثل الالتزام بالتسليم في الوقت المحدد.

نخطط لمواصلة دمج أحدث التقنيات اللوجستية في منشآتنا بدولة الإمارات لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية باستمرار، وتحقيق قيمة أكبر لشركائنا وعملائنا.

يذكر أن الشركة تقوم بتشغيل ستة مستودعات في الإمارات، وتقديم حلول متكاملة لسلسلة الإمداد تشمل النقل عبر الحدود، والتخزين، والتوزيع المحلي، وغيرها. وتقدم مستودعاتها اليوم خدماتها لمئات العملاء المحليين والدوليين في المنطقة، عبر قطاعات متعددة تشمل التجارة الإلكترونية، السيارات، الطاقة الجديدة، الإلكترونيات، والسلع الاستهلاكية وغيرها.