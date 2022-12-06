مكتبة الساقي: لماذا اضطرت أكبر دار نشر عربية في لندن للإغلاق؟

اضطرت أكبر دار نشر عربية في لندن متخصصة في الشرق الأوسط، إلى إغلاق نشاطها بسبب ارتفاع أسعار الكتب الصادرة باللغة العربية والنتائج السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وافتتحت مكتبة الساقي في منطقة “بيزووتر” عام 1978، وتتخصص في نشر كتب عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باللغة الإنجليزية، وأخرى باللغة العربية عن موضوعات شتى.

ارتفاع التكاليف وكذلك أسعار الكتب العربية

قررت الدار غلق أبوابها في 31 ديسمبر، وقالت مديرتها سلوى غاسبارد إنه كان “قرارا صعبا وجب اتخاذه بسبب التحديات الاقتصادية الأخيرة، مثل الزيادات الحادة في أسعار الكتب باللغة العربية”.

قالت غاسبارد إن المكتبة كانت تعتمد على لبنان في تحديد وشراء مواد النشر “لكن الوضع الاقتصادي هناك جعل هذا الأمر شبه مستحيل”، حيث ارتفعت أسعار الكتب في البلاد بشكل كبير.

أوضحت قائلة “كان على الناشرين رفع (الأسعار) للبقاء في العمل ، حيث تضاعفت تكلفة الورق والشحن بشكل فعال”.

“عامل آخر هو سعر الصرف، الذي لم يعد في صالحنا – كنا ندفع بالدولار الأمريكي. ثم ، بالطبع ، هناك ارتفاع في تكلفة المعيشة في (المملكة المتحدة). أصبحت التكاليف المرتبطة بتشغيل المكتبة مرتفعة للغاية “.

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يلقي بظلاله

قالت غاسبارد أيضا إن هناك انخفاضا في المبيعات يرجع في جزء منه إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتابعت قائلة: “اعتدنا على بيع العديد من الكتب إلى الاتحاد الأوروبي ، وهو أمر لم يعد ممكنًا بسبب الرسوم وغيرها”.

“تشتري المكتبات العربية في المملكة المتحدة – وهي جزء مهم آخر من عملنا – عددًا أقل بكثير من الكتب. وفقدنا جزءًا كبيرًا من قاعدة عملائنا لأن الزوار العرب من الخارج لا يزورون بنفس الأعداد.

“هناك أيضًا مشكلة تتعلق بالأجيال: الشباب لا يتوقفون عند مرارهم كما فعل آباؤهم “.

ثلاثة أصدقاء من لبنان

تأسست دار الساقي على يد أندريه وسلوى غاسبار والراحلة مي غصوب ، وهم ثلاثة أصدقاء انتقلوا من لبنان إلى بريطانيا بسبب الحرب.

من إصدارتها الأخيرة الأكثر مبيعًا، وفقًا لموقعها على الإنترنت، كتاب الطهي “الخبز والملح” لأسمهان برواني الصادر باللغتين الكردية والإنجليزية.