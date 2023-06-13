لماذا اختار طيران الرياض اللون البنفسجي لهويته البصرية؟

كشفت شركة طيران الرياض السعودية، أمس الإثنين، عن الهوية البصرية والفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطوله طائراته المستوحى من لون نبات الخزامى البنفسجي الذي توشحت به طائرة من طراز بوينج دريملاينر 787-9.

وجاء ذلك خلال الاحتفاء الذي أقيم بهذه المناسبة في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود نائب وزير السياحة، وعدد من المسؤولين.

ومنحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، أمس الإثنين أيضاً، الرخصة الاقتصادية للنقل الجوي الوطني للركاب المحدد بمواعيد (GACAR-121S) لشركة طيران الرياض تمهيداً للبدء بأنشطتها التجارية بصفتها الناقل الوطني الثاني في المملكة وذلك لتقديم خدماتها؛ بهدف تمكين وإعطاء الشركات المرونة اللازمة ولاستكمال الإجراءات الفنية (لدى قطاع سلامة الطيران والاستدامة البيئية) للحصول على شهادة مشغل جوي (AOC).

وجابت الطائرة سماء الرياض محلقة على ارتفاع منخفض مروراً بأبرز معالم العاصمة مثل مركز الملك عبد الله المالي (كافد) وبوليفارد الرياض وأبراج وسط المدينة.

وسيتم بعد هذا الاحتفاء نقل الطائرة لمدينة باريس لعرض هوية طيران الرياض لأول مرة على الصعيد الدولي ضمن مشاركته في معرض باريس الجوي في نسخته الـ 54 يوم الاثنين المقبل 19 يونيو/حزيران 2023.

وتعكس الهوية البصرية لطيران الرياض الحداثة والنظرة المستقبلية للسعودية، مستوحاة من كرم الضيافة الأصيلة في المملكة وألوان الخزامى النابضة بالحياة التي تغمر أرض المملكة في الربيع، التي تنعكس في التصميم الخارجي للفئة الأولى من أسطول الطائرات الفريدة، لبدء حقبة جديدة من الإبداع والريادة في مجال الطيران.

المستقبل يبدأ هنا

تم التصميم من خلال دمج المعالم الرئيسية للمملكة والعاصمة والتي تشمل الهوية أيضاً على المنحنيات الشاملة للنص العربي مع شعار الحملة التسويقية والإعلامية “المستقبل يبدأ هنا”.

وستقوم شركة طيران الرياض بربط الرياض بأكثر من 100 وجهة حول العالم، وذلك لتميز المملكة بموقعها الاستراتيجي، والذي يربط القارات الثلاث في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وعبر الوصول والربط مع أكثر من 60 في المئة من سكان العالم في غضون ثماني ساعات طيران.

ويهدف الناقل الجوي الجديد إلى الاعتماد على الابتكار في تقديم خدمات النقل الجوي بشكل كبير وأن يكون عنصر فعال ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والاستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة لتكون مدينة الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت طيران الرياض في الاجتماع العام السنوي التاسع والسبعين لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، الذي حضره الناقل الجوي الجديد، أنها حصلت على المعرف الخاص “RX” كرمز خاص بشركة طيران الرياض، حيث يسعى الناقل الجوي الجديد إلى توفير أبرز التقنيات الرقمية والابتكارات الحديثة، وذلك لتقديم تجربة فريدة من نوعها للضيوف المسافرين.

ويهدف طيران الرياض إلى تسهيل 100 مليون زيارة إلى المملكة بحلول عام 2030، من خلال الترحيب بالمسافرين من جميع أنحاء العالم، مشتملةً السياح وحركة المرور التجارية والفعاليات الكبرى في جميع أنحاء المملكة.

ويأتي تأسيس طيران الرياض تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محليًا لدعم تنويع الاقتصاد، ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال، واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتعد شركة “طيران الرياض” ومطار الملك سلمان الدولي ضمن أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران، الهادفة لرفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، وتعزيز تنافسيتها عالميًا، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

الخزامى تصبح رمزاً سعودياً

تتميز كثير من صحارى السعودية، خلال فصل الربيع، بلوحة طبيعية، حيث زهور الخزامى أو اللافندر التي تشكل غطاءً طبيعياً يعكس طبيعة البلاد الفريدة تحاكي اللون البنفسجي في درجاته، مما يجعله لوناً يتناسب مع الطبيعية الصحراوية ويضفي عليها الحيوية.

وتكثر أزهار النفل والأقحوان والخزامى في المناطق الشمالية من المملكة، وجميعها تحاكي اللون البنفسجي في درجاته واختلافاته، مما يجعله لوناً يتناسب مع الطبيعية الصحراوية ويضفي عليها الحيوية، وتشتهر نبتة الخزامى بمسميات عدة مثل الضرم، والفكس، وحوض فاطمة.

السجاد البنفسجي

ومن هذا المنطلق اعتمدت السعودية، في السنوات الأخيرة، اللون البنفسجي لسجاد استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء وممثلي الدول، وتعد المملكة واحدة من الدول النادرة التي لم تعد تستخدم السجاد الأحمر المعتاد.

وجاءت المبادرة بتعاون مشترك بين وزارة الثقافة السعودية والمراسم الملكية، واختير اللون البنفسجي استلهاماً من لون الصحاري السعودية بعد ازدهارها بزهور الخزامى في فصل الربيع، كرمزية ثقافية وسياحية.

ويُنقش فن السدو التقليدي على أطراف السجاد البنفسجي، في دلالة تراثية تربط مناطق المملكة بعضها ببعض. ويعد «السدو» حرفة تقليدية تعبّر عن عراقة سكان الجزيرة العربية، وقد استُخدم فن السدو في مناسبات دولية سابقة أبرزها شعار قمة مجموعة العشرين والمقام في المملكة في 2020.

وظهر السجاد البنفسجي المطرّز بالسدو لأول مرة في مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويعكس السجاد بهويته الجديدة حالة التطور والنمو المصاحبة لرؤية 2030 التي تشهدها المملكة، بالإضافة إلى الاعتزاز بجذور التاريخ والحضارة والاحتفاء بالمدلولات الثقافية المتجسدة في الأرض والإنسان والزمن، ويحمل اللون البنفسجي في طياته كثيراً من التفاسير، فعادةً ما يرمز إلى الاعتدال حيث يعد نقطة الوسط بين الأحمر والأزرق، كما أنه يشير إلى الارتياح والشغف.

واهتمت المملكة في هويتها الثقافية وظهورها الدولي بشكل مكثف بعد إطلاق رؤية 2030 لما في ذلك من تأثيرات تسهم في تعزيز قطاعات مختلفة مثل السياحة والفنون الآثار.