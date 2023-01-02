لماذا ألقي القبض على ملكة جمال شمال أفريقيا؟

أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة الجزائرية أنها ألقت القبض على ملكة جمال شمال أفريقيا السابقة وحيدة قروج ليلة رأس السنة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الشرطة عثرت في منزل قروج على كميات كبيرة من الكوكايين ومبالغ مالية ضخمة.

من هي وحيدة قروج المتهمة بقضية مخدرات؟

الاسم: وحيدة قروج

العمر: 33 عاماً

الجنسية: جزائرية

المهنة: عارضة أزياء ومؤثرة

الألقاب: ملكة جمال شمال أفريقيا لعام 2021 وملكة جمال التراث الأفريقي لعام 2019

وكشفت أن عارضة الأزياء كانت ضيفة على إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة خلال الاحتفال بليلة رأس السنة، في بثّ مسجّل حين تمت مداهمة بيتها والقبض عليها.

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