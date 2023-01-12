لماذا أغلقت أغلب الـ26 بنكا في السعودية 2270 صرافاً آلياً؟

أفاد تقرير ليل أمس الأربعاء أن البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية أغلقت 2270 جهاز صراف آلي (ATM) خلال السنوات الخمس الماضية لأن “الحاجة لوجودها أصبحت أقل من السابق”.

وأكدت صحيفة “الوطن” المحلية أن البنوك في السعودية أغلقت خلال خمس سنوات 2270 جهاز صرف آلي وبنسبة انخفاض 12.3 بالمئة، بعد أن انخفضت أعداد الصرافات من 18.538 جهاز في الربع الثالث من 2018 لتصل إلى 16.268 جهازاً في الربع الثالث من 2022.

وأظهرت البيانات أن أجهزة الصرف الآلي بدأت بالانخفاض منذ 2020، حيث انخفضت نسبتها 2 بالمئة منخفضة من 18.832 إلى 18.456 جهاز، لتنخفض في 2021 بنسبة 10 بالمئة إلى 16.622 بعد إغلاق 1834 جهاز خلال عام، ولتكمل الانخفاض في 2022 وتنخفض بنسبة 2.15 بالمئة ويصل عدد أجهزة الصرف الآلي العاملة حتى نهاية الربع الثالث إلى 16.622 جهازاً.

ويرى مراقبون، بحسب الصحيفة، أن الحاجة لوجود أجهزة الصرف الآلي في السعودية “أصبحت أقل من السابق بسبب تحول جميع عمليات البنوك عبر القنوات الإلكترونية، ما قلل من الحاجة لأجهزة الصرف الآلي، التي أصبح أغلب استخدامها لسحب النقود”.

ما هو عدد البنوك العاملة في السعودية؟

10 بنوك مدرجة في السوق

16 بنكاً أجنبياً لها فروع في أكبر اقتصاد عربي وهي:

بنك الإمارات دبي الوطني (7 فروع)

بنك الخليج الدولي

بنك الكويت الوطني

بنك أبوظبي الأول (3 فروع لكل منها)

بي إن بي باريبا الفرنسي

دويتشه بنك الألماني

بنك مسقط

بنك البحرين الوطني

جي بي مورغان تشيز إن آي الأمريكي

بنك باكستان الوطني

بنك زراعات بنكازي التركي

البنك الصناعي التجاري الصيني

بنك قطر الوطني

بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي

بنك كريديت سويس

بنك ستاندرد تشارترد.