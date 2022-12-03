لماذا أصبحت اليوغا أسلوب حياة؟

“أصبحت اليوغا فى حياتى مرادفة للسعادة ..لقد ساعدتنى على أن أجتاز الكثير من المحن والمواقف الصعبة، وعلمتنى كيف أنظر للأمور بشكل إيجابي وكيف أصل إلى أعماق ذاتى لأتصالح معها، وأنا مدين/ة لها بفقدان الوزن الزائد الذى كان سببا دائما لتراجع ثقتى بنفسي”. يكاد ممارسو اليوغا وعشاقها يرددون هذه الكلمات بنصها.

أسلوب حياة

باتت اليوغا أسلوب حياة للكثيرين والحقيقة التى يعرفها من مارسوا اليوغا لفترة طويلة أنه بعد فترة من الزمن تصبح اليوغا تجربة لها خصوصيتها، فبعد وقت معين يبدأ الشخص يصغى إلى جسده ويرى ماهى التمرينات التى يحتاج إليها فى يومه الجديد فهل مثلا:

يحتاج لعمل تمرينات تهدف لعمل التوازن مثل أوضاع كالشجرة

أو تمرينات تهدف لإزالة التوتر والإكتئاب كتمارين التنفس

أو زيادة التركيز وتحسين النظر مثل تمرين الشمعة

أو أوضاع لتقوية عضلات الجسد مثل القوس والأفعى والقطة والثعبان.

اليوغا والرياضة

انتشرب المراكز المتخصصة في اليوغا إلى حد كبير في كل مكان، وأصبح لليوغا جدول فى أغلب صالات ممارسة الرياضة (الجيمات) مثلها مثل حصص الإيروبكس. لكن ما هو الفرق بين اليوغا وممارسة التمارين في الصالات الرياضية؟ يجيب عن هذا السؤال الدكتور بهارات سينغ أستاذ اليوغا قائلا:

إن الفرق بين تمرين اليوغا والتمرين فى صالة الألعاب الرياضية بالأجهزة الكهربائية كبير، فنحن فى اليوغا نكتسب الطاقة بينما فى صالة الألعاب الرياضية نفقد الطاقة.

نحن في اليوغا نركز على خلق الترابط المنشود بين العقل والجسم والروح بحيث يصل الإنسان لحالة من التوازن والسلام، وفى التمرين أحرص على أن أجعل المتدرب يركز فى كل تمرين ليؤديه على الوجه الأكمل، ويلاحظ بنفسه تطور قدراته على أداء التمرينات يوما بعد يوم.

بالإضافة إلى تنمية قدرة المتدرب على التركيز، بحيث يكون كل انتباهه فى اللحظة التى يعيشها فى الحاضر فى هذه التمارين التى يؤديها بعيدا عن التفكير فى الماضي وما يمكن أن يسببه من ألم، وبعيدا عن التفكير فى المستقبل ومايسببه من قلق وتوتر، ولاسيما أن الماضي لن يعود والمستقبل بيد الله وكلاهما (الماضي والمستقبل) ليس بيدنا شيء حيالهما.

الجسد والروح والعقل

بعض الناس لديهم فكرة خاطئة عن اليوغا ويختصرونها في الحركات الجسدية المعقدة فقط مثل الوقوف على الرأس أو الكتف أو غيرها، وهذا ليس بالأمر الصواب لأن اليوغا ليست أكروبات، ولكنها رياضة تهتم بثلاثة عناصر هي الجسد والروح والعقل على النحو التالي:

للاهتمام بالجسد نقوم بممارسة التمارين الرياضية.

وللاهتمام بالروح نقوم بتمارين التأمل.

وبالنسبة للعقل نقوم بتمرينات التنفس المختلفة.

دبلوماسية اليوغا

ومع تزايد أعداد طلاب اليوغا وعشاقها في كل مكان أطلقت الهند ما يمكن أن نسميها بـ “دبلوماسية اليوغا” حيث ترسل متخصصين إلى مراكزها الثقافية في مختلف أنحاء العالم للإشراف على هذا النشاط. وتقول مصادر دبلوماسية هندية إن لدى الهند شيئا جيدا تريد أن تشاركه مع كل البلاد الصديقة.